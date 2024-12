Blake Lively fait de sérieuses allégations contre sa co-star, Justin Baldoni. Image: keystone

Blake Lively poursuit sa co-star pour harcèlement sexuel sur le plateau

L'actrice Blake Lively a décidé de porter plainte contre sa co-star du film It Ends With Us, Justin Baldoni. Des comportements «dérangeants» sur le plateau en seraient la cause. Blake accuse Justin d'avoir lancé une campagne de dénigrement pour ternir sa réputation.

Michelle Nuhn / watson.de

Cet été, le drame Plus Jamais (titre original: It Ends With Us) est sorti dans les cinémas du monde entier. Pour l'adaptation du livre écrit par l'auteure à succès Colleen Hoover, deux acteurs bien connus ont été recrutés. Blake Lively est devenue la star du film, tandis que Justin Baldoni (Jane the Virgin) assumait à la fois la production et l'un des autres rôles principaux.

Mais pendant le tournage, de nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles il y avait beaucoup de tension entre eux sur le plateau. L’ancienne star de Gossip Girl a notamment fait l’objet de critiques répétées. C'est désormais Blake Lively qui porte de graves allégations contre sa co-star Justin Baldoni.

L'actrice porte plainte

Comme plusieurs médias américains l'ont déjà rapporté, la femme de 37 ans accuse son collègue acteur de harcèlement sexuel et de création d'un environnement de travail toxique sur le plateau. Celui-ci aurait mené des actions qui lui auraient causé une «grave détresse émotionnelle». En conséquence, Blake a déposé une plainte auprès de la justice californienne contre Justin Baldoni et le studio de cinéma. L’acteur lui-même a jusqu’à présent nié avec véhémence ces accusations.

La plainte fait notamment mention de «scènes de baisers improvisées», ainsi que d'autres moments physiquement intimes dans le film. Justin est également accusé d'avoir fait des commentaires inappropriés de nature sexuelle à Blake, ou encore d'avoir mentionné son poids à plusieurs reprises.

La plainte affirme en outre que Baldoni entrait dans la caravane de Lively «sans y être invité» alors qu'elle était déshabillée, parlait de sa dépendance passée à la pornographie et discutait de ses conquêtes sexuelles devant Lively et d'autres.

Enfin, il est reproché à Baldoni d'avoir amené ses amis sur le plateau pour regarder Blake Lively filmer des scènes de sexe intimes.

Réunion de crise

Dans des documents juridiques, l'équipe de l'actrice affirme qu'il y a eu une réunion de crise le 4 janvier 2024. Celle-ci s'est tenue en présence du mari de Blake, Ryan Reynolds. Les personnes présentes se sont plaintes du prétendu «comportement inapproprié» de la part de Justin Baldoni et de Jamey Heath, le PDG de sa société de production.

En fin de compte, «toutes les parties présentes ont convenu que le comportement décrit cesserait», indique la plainte, obtenue par le New York Times. L'un des points évoqués à l'époque était que Justin Baldoni n'était plus autorisé à accéder facilement à la caravane de Blake Lively. Il est écrit:

«Pas d'intrusion, pas de tentative d'entrer, pas d'interruption, de harcèlement ou de demande à [Blake Lively] d'entrer dans sa caravane ou dans la caravane de maquillage de M. Heath ou de M. Baldoni alors qu'elle est nue.»

À la demande de l'équipe, il a été ensuite convenu que «tous les acteurs qui participent avec [Blake Lively] à des scènes intimes dans lesquelles elle peut être vue nue de quelque manière que ce soit [...] sont des acteurs actifs».

L'avocat de Justin Baldoni s'exprime

Cependant, cette convention n'a apparemment pas permis de clarifier les lignes de front. Justin Baldoni aurait participé à une campagne de «manipulation sociale» pour «détruire» sa réputation , selon la plainte de l'actrice de Gossip Girl. Elle-même s’est récemment exprimée au New York Times, soulignant:

«J'espère que mon procès contribuera à lever le voile sur ces sinistres tactiques de représailles destinées à nuire aux personnes qui signalent des actes répréhensibles et à protéger les autres personnes susceptibles d'être ciblées.»

L'avocat de Justin Baldoni, Bryan Freedman, s'est également exprimé auprès de TMZ concernant les allégations. Il s’est élevé contre le procès et a déclaré qu’il visait à «nettoyer leur réputation négative». Les affirmations de Blake seraient donc «fausses, scandaleuses et intentionnellement offensantes dans l’intention de causer un préjudice public».

De son côté, PageSix nous apprend que Justin aurait été abandonné par son agence artistique WME dans le sillage de la plainte. Lively, pour sa part, est toujours représentée par WME.