Que se passe-t-il vraiment entre Blake Lively, son mari Ryan Reynolds et Justin Baldoni? source: getty images

Le dernier film de Blake Lively est-il au coeur d'une embrouille?

Blake Lively est en pleine promotion de son dernier film It Ends With Us. Cependant, selon la Toile, plusieurs indices montreraient que l'actrice de 36 ans serait en froid avec sa co-star, l'acteur Justin Baldoni. Info ou Intox? On décrypte tout ça.

Blake Lively est décidément one lucky girl. L'iconique blonde de 36 ans (bientôt 37 le 25 août) a le vent en poupe: la preuve par 3:

- Elle est mariée à l'hilarant et incontrôlable Deadpool (Ryan Reynolds dans la vraie vie), et le power couple fait régulièrement le bonheur des téléspectateurs en interview. Un petit exemple par ici.

- Elle vient de lancer sa gamme de soins pour cheveux, Blake Brown Beauty (Riri et Beyoncé n'ont qu'à bien se tenir!), et nous dévoile par là tous les secrets de l'affriolante crinière de Serena van der Woodsen, la it girl qu'elle incarnait dans la série Gossip Girl.

- Mais surtout...elle est en pleine promotion d'un nouveau film. Et pas n'importe lequel: Jamais Plus - It Ends With Us. Blake y incarne l'une des protagonistes principales.

Cependant, selon les experts de la Toile (encore eux), il y aurait anguille sous roche entre Blake et sa co-star, Justin Baldoni, avec qui elle partage l'affiche. Petit récap'.

C'est quoi ce film?

It Ends With Us est un film sorti au mois d'août. Il s'agit de l'adaptation cinématographique par Sony Pictures du roman d'amour à succès de Colleen Hoove. Le bouquin a d'abord séduit les internautes sous les hashtag #booktok, avant de gagner le coeur de la masse. Ce best-seller traduit dans plus de 20 langues relate une histoire d'amour sur fond de violence conjugale, «qui a fait pleurer des millions de lecteurs à travers le monde», résume Vogue France.

Pour vous faire un pitch au lance-pierre, le récit tourne autour de Lily Bloom, une fleuriste qui se rend à Boston pour poursuivre son rêve d'ouvrir sa propre boutique. La jeune femme rencontre un charmant et ambitieux neurochirurgien, Ryle Kincaid, avec qui elle entame une histoire d'amour.

Blake Lively et Justin Baldoni, un duo efficace à l'écran. image: sony pictures

La relation est d'abord idyllique. Mais, petit à petit, Lily découvre le vrai visage de Ryle. La jeune femme est ramenée à ses traumatismes d'enfance, marquée par un père violent envers sa mère. La narration dépeint une relation d'emprise, de laquelle l'héroïne peine à s'extirper pour briser le cycle de la violence. C'est alors que le premier amour de Lily, Atlas, refait surface, rabattant les cartes de la relation.

Les questions des relations toxiques et des violences conjugales sont au coeur du récit.

It Ends With Us - trailer officiel 👇 Vidéo: youtube

C'est quoi le problème?

L'adaptation sur grand écran de It ends with us a tout pour plaire, puisque le film bénéficie d'un casting de choix. Justin Baldoni joue le rôle de Ryle Kincaid. L'acteur est également producteur exécutif par l'intermédiaire de sa société de production Wayfarer. Blake Lively campe une Lily Bloom convaincante, et elle fait également partie de l'équipe de production.

Bref, les deux co-stars sont partout à la fois, devant et derrière la caméra. Dans ce cas-là, il vaut mieux être sur la même longueur d'onde. Cependant, de nombreux internautes, relayés par plusieurs médias américains, suspectent que l'entente entre les deux célébrités n'est pas au beau fixe. Les experts de la Toile ont tenté de réunir les preuves de ce «beef».

Pour commencer, Blake et Justin semblent faire «promo à part». Ils n'ont pas été aperçus ensemble sur le tapis rouge des avant-premières. Par exemple, le 6 août, Blake a fait sensation dans une robe Versace vintage de 2002, portée auparavant par Britney Spears. Dans ce beau fourreau qui a tant fait jaser, elle a allègrement posé aux côtés de Brandon Sklenar (Atlas) et Jenny Slate, qui campe la meilleure amie de Lily à l'écran. Elle s'est même affichée aux bras de Ryan Reynolds, qui s'est passablement impliqué dans la promotion du film.

Cependant, Blake n'a jamais été photographiée aux côtés de Baldoni, qui lui n'a été «spotté» qu'en compagnie de sa douce moitié, Emily. D'ailleurs, Baldoni n'apparait presque jamais avec le reste de son casting, alors qu'il est le réalisateur, relève USA Today. C'est louche, selon les experts TikTok.

Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, le 06 août 2024, en compagnie de Hugh Jackman (gauche), lors d'une première à New York. Getty Images North America

Emily Baldoni et Justin Baldoni posent lors de la première à New York. Baldoni a parlé aux médias Access Hollywood, Today, Entertainment Tonight et Good Morning America, mais sans Lively. Getty Images North America

Deuxièmement, selon plusieurs médias, Lively n'aurait pas souvent mentionné Baldoni dans les interviews précédant la sortie du film. Lui, en revanche, n'a pas tari d'éloges sur l'actrice.

Lors d'une apparition dans l'émission Today du 8 août, Baldoni a déclaré à propos de Blake Lively:

«Je ne sais pas si vous savez à quel point elle est intelligente et créative. Je pense qu'elle est surtout connue en tant qu'actrice et bien sûr, elle est une icône de la mode, mais elle est bien plus que cela. Elle est dynamique, créative. Elle a mis la main à la pâte dans chaque partie de cette production et tout ce qu'elle a touché, elle l'a amélioré.»

Enfin, dernière preuve infaillible selon les internautes: Blake et Baldoni ne se suivent pas sur Instagram - la preuve accablante d'une mésentente, surtout selon le compte de Josette12738.

C'est quoi le fin mot de l'histoire?

Mais alors, de quoi il en retourne? De notre côté, la cellule investigation de watson a fait chou blanc pour trouver des preuves solides d'une querelle qui bouillonne, malgré un dîner en tête-à-tête avec le voiturier de Ryan Reynolds.

Il faut aller du côté du site du Hollywood Reporter pour dérouler une théorie qui tient la route: une fracture pourrait s'être produite au cours du processus de postproduction. Après le tournage, deux versions différentes du film auraient émergé. La question de la direction prise par le scénario pourrait bien avoir mis le feu à la belle complicité.

Il faut dire que l'oeuvre de Colleen Hoove a été critiquée à maintes reprises. D'aucuns lui reproche de romantiser les violences conjugales. Un éditorial publié en 2022 par une association visant à sensibiliser sur ces questions avait même stipulé que le livre favori de BookTok «alimentait «les structures mêmes de la masculinité toxique qu’il prétend combattre».

Une vision qui avait été contredite par de nombreux fans de l'oeuvre, qui assuraient au contraire que le roman ne tournait pas Ryle en héros romantique, mais condamnait bel et bien ses comportements toxiques.

Il semblerait que, du côté de la production, Baldoni ait pris ces critiques très à coeur. Il s'est concerté avec la scénariste Christy Hall pour prendre tous ces feedbacks en compte «dès le début» du projet. Il a tenu à rectifier des points du script, dans lesquels les relations semblaient trop ambigües. Pour ce faire, il a fait appel à l'expertise de l'organisation de lutte contre la violence domestique No More. Il a également «participé à un groupe de soutien pour les auteurs de violences afin de tenter de mieux comprendre leur psychologie», affirme Today.

Cela a abouti à une version dans laquelle la fin du récit, très controversée, a été modifiée.

Comme Baldoni l'a expliqué au média Today:

«Je veux soutenir et valider tous ceux qui se sont prononcés contre le livre, car la dernière chose dont nous avons besoin est de romancer quelque chose qui est une expérience si réelle pour tant de personnes.»

Or, une autre personne a été très impliquée dans le processus créatif: Blake. Celle-ci aurait même fait appel à son mari pour mettre la main à la pâte du script - traduisez en langage «internautes qui aiment le drama»: le couple aurait tenté de prendre le contrôle du scénario.

Lily Bloom et ses fleurs. image: dr

A sa charge, Ryan Reynolds est toujours méga-impliqué dans tous ses projets. Et pour le film de sa femme, il a écrit une partie de la scène où les deux futurs amoureux se rencontrent pour la première fois, sur un toit (Ryan a certainement torché le truc entre deux caméos pour Deadpool & Wolverine). Blake avait d'ailleurs expliqué à ce sujet:

«Nous nous aidons mutuellement. Il travaille sur tout ce que je fais. Je travaille sur tout ce qu'il fait. Donc ses victoires, ses célébrations sont les miennes et les miennes sont les siennes.»

L'interprète de Lily Bloom avait elle-même confirmé à Variety qu'elle s'était grandement impliquée dans le script. «C'était très important pour moi de travailler hors caméra (...) Le travail que j'ai fait en tant que productrice était bien plus prenant que tout ce que j'ai fait en jouant Lily. J'ai tout fait. Il n'y a rien que je n'aie touché dans ce film.»

De leurs côtés, le site du Hollywood Reporter et Forbes se demandent s'il n'y a carrément pas eu concurrence entre deux versions du long-métrage, puisque selon plusieurs sources, Blake aurait commandé plusieurs coupes au monteur Shane Reid, qui bossait également sur le film Deadpool & Wolverine.

Cependant, le Hollywood Reporter nuance l'idée d'une querelle, puisqu'il n'est pas rare qu'un film subisse plusieurs coupes pendant la post-production, et que l'équipe de réalisation se mette ensuite d'accord sur la version finale.

En outre, Baldoni a assuré qu'il avait parfois pris du recul et laissé les femmes sur le plateau prendre les choses en main, étant donné que le film est raconté du point de vue d'une femme et se concentre sur le problème sensible de la violence domestique.

Plusieurs sources ont contacté les représentants de Lively et Baldoni pour obtenir leurs commentaires sur l'épineux sujet, sans succès à ce jour.

Et en ce qui concerne nos impressions du film, on ne va pas vous spoiler. On peut par contre vous dire que, selon le site Rotten Tomatoes, les critiques ont eu de la peine à être convaincues, avec une note de 59%. Nombre d'entre elles ont pointé du doigt des «dialogues maladroits», bien qu'ils soient «interprétés avec sérieux», par «un duo efficace». Le critique de l'Associated Press Mark Kennedy a déclaré que le film ne parvenait pas à équilibrer «les réalités de la violence domestique dans une comédie romantique et un film d'émancipation des femmes», relaie Forbes. En revanche, le métrage a gagné le coeur du public, avec une note de 94%.

On vous laissera vous faire votre propre opinion!