Le réalisateur et acteur français a préféré se rétracter Image: FilmMagic

Condamné pour agressions sexuelles, Nicolas Bedos renonce à l'appel

Nicola Bedos ne va pas faire appel après avoir été condamné pour des agression sexuelles sur deux femmes en 2023. Il désire «apaiser» la situation.

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, condamné en octobre à un an de prison dont six mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023, renonce à son procès en appel «dans un souci d'apaisement», a indiqué mercredi son avocate dans un communiqué adressé à l'AFP.

Nicolas Bedos a publié un communiqué sur son compte Instagram. Image: Instagram

«Engagé depuis deux ans dans une démarche d'introspection, il espère que ce désistement permettra à chacune et chacun de pouvoir tourner la page et d'avancer», a précisé Me Julia Minkowski. Ce désistement rend sa condamnation définitive. (ats/afp)