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Suisse: ces 5 tendances vont transformer nos futurs logements

ARCHIVBILD ZUM IMMOBILIENREPORT DER ETH ZUERICH, AM DIENSTAG, 16. OKTOBER 2018 ---- Gebaeude wachsen in den Himmel, aufgenommen am Donnerstag, 30. Mai 2013, in Zuerich West. (KEYSTONE/Steffen Schmidt)
Le secteur de la construction ne peut pas fermer les yeux sur les évolutions climatiques et sociétales.Image: KEYSTONE

La chaleur bouleverse déjà la valeur des logements suisses

La chaleur redéfinit les priorités du marché immobilier, tandis que les ménages ne cessent de se rétrécir. On fait le point sur ces évolutions qui influenceront la conception, la construction et la rénovation de nos futurs logements.
18.07.2026, 11:5418.07.2026, 11:54
Kendra Kotas
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Les conditions de logement n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a 20 ou 30 ans en Suisse. Des phénomènes planétaires comme le changement climatique, l'accroissement de la mobilité ou les migrations façonnent notre quotidien et ne peuvent plus être ignorés dans la planification des habitations. Durabilité, faculté d'adaptation, vie en communauté et technologies modernes occupent ainsi une place toujours plus centrale dans la conception et la construction.

La prospective, l'architecture et les techniques du bâtiment élaborent ainsi de nouveaux concepts et scénarios qui pourraient façonner la vie dans les villes suisses de demain.

On fait le point
Le changement climatique
Cherche: logement frais
La durabilité
La technologie
La végétalisation
Nos nouveaux modes d'habitat
Le micro-living
Les espaces modulables
Le co-living

Le changement climatique

Le changement climatique est déjà bien installé et les températures augmentent d'année en année. Les îlots de chaleur frappent les villes de plein fouet. L'efficacité énergétique d'un bâtiment en hiver ne suffit plus désormais: sa capacité à rester frais en été et à limiter les surchauffes devient tout aussi déterminante.

Cette «aberration» fait réagir les régies et propriétaires romands

Ces critères influencent de plus en plus la valeur et l'attractivité des biens immobiliers. A Zurich, cela se constate déjà très clairement: les logements frais sont particulièrement recherchés, selon une enquête de la télévision alémanique.

Un appartement en attique avec d'immenses baies vitrées, un balcon et la vue sur le lac peut désormais avoir du mal à trouver preneur, car il se réchauffera fortement lors des vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes. Architectes, investisseurs et propriétaires doivent désormais intégrer cette nouvelle réalité.

«Nous devons réfléchir à moyen terme à l'évolution de la demande», explique Matteo Molteni de la société de conseil immobilier à la radio tessinoise. Il poursuit:

«La question est de savoir si un appartement en attique – jusqu'ici le plus recherché d'un immeuble – sera encore aussi prisé dans 10 ou 20 ans.»

Selon lui, les températures à l'extérieur entrent déjà en ligne de compte pour les évaluations immobilières.

Klimaanlage
La demande pour les logements équipés ne cesse de progresser.Image: Shutterstock

Cherche: logement frais

Le changement climatique influence toujours davantage la conception des bâtiments. Si les pompes à chaleur permettent aujourd'hui souvent aussi bien de chauffer que de rafraîchir, elles ne suffisent pas à elles seules et doivent être complétées par d'autres solutions.

Elia Zuccheddu est membre de la section tessinoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Il explique à la télévision tessinoise: «La loi impose d'examiner ou de mettre en œuvre des mesures constructives avant d'installer une climatisation». Parmi elles, des protections solaires, des fenêtres performantes, une bonne isolation thermique ainsi qu'une gestion intelligente des équipements techniques du bâtiment. Architectes, ingénieurs et spécialistes techniques doivent donc travailler main dans la main.

La durabilité

La durabilité est devenue un enjeu majeur du marché du logement et de l'immobilier. Elle implique - dans ce contexte - des méthodes de construction et des technologies peu gourmandes en énergie, qui limitent l'impact environnemental et utilisent efficacement les ressources.

«C’est mouillé en surface, mais dessous, c’est de la poussière»

Autre enjeu: le choix des matériaux. L'acier ou le béton restent certes avantageux, mais leur production génère d'importantes émissions de CO₂. Ils sont petit à petit rejoints par des matériaux recyclés, recyclables ou naturels, comme le bois, la terre crue ou la pierre. Des nouveautés comme le béton de chanvre gagnent également du terrain. Les édifices à haute performance énergétique reposent aussi sur une bonne isolation, du triple vitrage ainsi que des systèmes de chauffage et de refroidissement performants.

Par ailleurs, les énergies renouvelables – installations solaires, géothermie ou énergie éolienne – contribuent à réduire l'empreinte environnementale. Les maisons passives constituent l'un des concepts les plus aboutis dans ce domaine. Elles sont réalisées avec des éléments de construction et d'isolation respectueux de l'environnement.

Les installations photovoltaïques, associées à des batteries de stockage et à une pompe à chaleur, améliorent encore leur efficacité. La récupération des eaux de pluie grâce à une citerne renforce aussi le bilan écologique. Enfin, les installations solaires thermiques permettent de transformer le rayonnement solaire en chaleur afin de chauffer le logement et de produire de l'eau chaude sanitaire.

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La durabilité s'immisce toujours plus dans le secteur de la construction.Image: www.imago-images.de

Et les immeubles les plus hauts intègrent toujours davantage une ventilation naturelle pour améliorer la qualité de l'air. En Suisse, les bâtiments Minergie se multiplient. Le label garantit une très haute efficacité énergétique et le recours au renouvelable.

La technologie

Les logements dits «intelligents» (réd: «smart homes» en anglais) se multiplient eux aussi. Grâce à des appareils et des systèmes connectés, on les programme ou on les commande à distance, via un smartphone ou une tablette. On peut ainsi piloter l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les systèmes de sécurité, la machine à café ou encore la télé.

Smart Home
La technologie pour nous éclairer au quotidien.Image: Shutterstock

Ces systèmes intelligents détectent par exemple d'eux-mêmes lorsqu'un occupant a oublié d'éteindre une lumière. Ils permettent aussi d'ajuster et d'optimiser la consommation. On recourt ainsi toujours davantage à l'intelligence artificielle, notamment pour les robots tondeuses ou les systèmes d'arrosage.

La végétalisation

Les «green buildings», ou bâtiments végétalisés, sont particulièrement populaires dans les grandes métropoles comme New York ou Singapour. Ils intègrent des jardins en toiture ou des façades végétalisées. Outre une meilleure qualité de vie, ces aménagements présentent des avantages écologiques. Ils renforcent l'isolation thermique et contribuent à réduire les coûts énergétiques.

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Le concept a fait ses preuves dans les grandes villes.Image: Unsplash

Nos nouveaux modes d'habitat

La Suisse compte un nombre toujours plus élevé de ménages. Selon la revue La Vie économique, ceux composés d'une seule personne ont augmenté de 21% au cours de la dernière décennie. Cette tendance s'observe dans toute l'Europe. Elle s'explique notamment par les migrations et le vieillissement démographique.

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L'évolution devrait se poursuivre. Selon la revue, en 2055, 40% des ménages seront composés d'une seule personne dans le pays. Il s'agira principalement de personnes âgées et de jeunes adultes. En cause: l'allongement de l'espérance de vie et le poids démographique de la génération des baby-boomers. Les études plus longues et la forte mobilité professionnelle maintiennent par ailleurs un faible taux de natalité, ce qui contribue également à l'augmentation des petits ménages.

Cette évolution soulève toutefois des questions concernant l'isolement social et la disponibilité de logements.

Le micro-living

Le micro-living constitue l'une des réponses au manque d'espace. Les jeunes privilégient particulièrement la vie en ville. Face à des surfaces toujours plus réduites et à des coûts en hausse, l'objectif est d'exploiter chaque mètre carré de manière optimale. Ainsi, un studio est aménagé de façon à offrir un maximum de fonctionnalités. Selon Infina, on peut déjà intégrer cette optimisation dès la conception des plans des nouveaux bâtiments.

Ces petits logements sont souvent équipés de meubles multifonctions. Les tiny houses, ou mini-maisons, représentent également une alternative intéressante. Elles nécessitent toutefois, comme toute habitation classique, un terrain constructible et un permis de construire.

Les espaces modulables

A l'avenir, on pourra transformer facilement certaines pièces de nos logements, voire des étages entiers. La salle de jeux deviendra ainsi un bureau pour le télétravail ou un espace destiné à accueillir du personnel soignant.
Les logements sans barrières architecturales font également désormais partie des standards de construction. Pour les propriétaires, ils représentent en outre une plus-value pour leur bien.

Le co-living

Les personnes qui ne souhaitent pas vivre seules, qui ne le peuvent pas ou qui ne trouvent pas de logement adapté optent parfois pour une colocation. Hormis les étudiants, de plus en plus d'actifs s'y mettent. On trouve, par ailleurs, aujourd'hui un grand nombre de colocations intergénérationnelles. Les différentes générations y trouvent chacune leur intérêt: les personnes âgées transmettent leur expérience tout en bénéficiant d'une aide au quotidien. Les colocations destinées exclusivement aux seniors gagnent elles aussi en popularité.

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Dans les lieux de vie intergénérationnels, tout le monde y trouve son compte.Image: www.imago-images.de

Au-delà des colocations classiques, le co-living prévoit des logements spécialement conçus pour ce mode de vie. Chaque résident dispose de sa propre chambre ou de son appartement privé, tandis que les cuisines, salons ou terrasses sont partagés. Cette formule présente également des avantages pour les nomades numériques, qui ne souhaitent pas s'installer durablement au même endroit.

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(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

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