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Les supporters argentins sont accusés d'être racistes.

Vidéo: watson

Les supporters argentins sont-ils racistes?

La FIFA ouvre une enquête après des insultes racistes contre l'influenceur IShowSpeed lors de plusieurs matchs impliquant des supporters de l'Argentine.
09.07.2026, 18:5909.07.2026, 18:59
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Le vidéaste et streamer IShowSpeed, parmi les plus suivis au monde avec plus de 160 millions d’abonnés, couvre actuellement la Coupe du monde en direct depuis derrière les buts, dans le cadre d’un accord avec la FIFA, le diffuseur Fox Sports et YouTube.

Le streamer IShowSpeed à Los Angeles, le 21 mars 2026.
Le streamer IShowSpeed à Los Angeles, le 21 mars 2026.Image: AFP

Parce qu'il est noir, celui-ci a essuyé depuis plusieurs matchs des gestes et des insultes à caractère raciste de la part de supporters argentins. La FIFA a par ailleurs annoncé mardi l’ouverture d’une enquête pour racisme, après les propos d’une supportrice argentine à l’encontre de l’influenceur américain lors du match entre le Cap-Vert et l’Argentine, le 4 juillet dernier. Celle-ci, vêtue du célèbre maillot blanc aux rayures bleues, lui a crié: «Rentre à la maison, singe!». L’instance organisatrice «condamne fermement le racisme, la haine et la discrimination sous toutes leurs formes», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Ces comportements n’ont pas leur place dans le football, ni lors de la Coupe du monde de la Fifa ni nulle part ailleurs dans la société.»
La FIFA dans son communiqué

Également présent pour le match qui opposait l’Argentine à l’Égypte le 8 juillet, l’Afro-Américain aurait de nouveau été victime d’un geste raciste de la part d’un autre supporter argentin. Cette scène a eu lieu dans les tribunes du stade d’Atlanta, peu après le coup de sifflet final. Diffusée en direct par l’influenceur de 21 ans, la séquence a été vue par des millions de spectateurs.

Sur les images, on voit IShowSpeed arborant le maillot égyptien, se tournant vers une tribune où se trouvent des supporters aux couleurs de l’Argentine. Ceux-ci, hilares, font des gestes moqueurs à l’attention de l’influenceur, sans que l’on puisse entendre clairement ce qu’ils disent. IShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins Jr, est un grand fan de Cristiano Ronaldo et n’apprécie guère son grand rival Lionel Messi, ce que les supporters argentins semblent vouloir lui faire payer en s'attaquant à sa couleur de peau.

Lors de ce huitième de finale contre l’Égypte, les supporters argentins ont également été accusés de comportements xénophobes, en jetant des bières sur les fans égyptiens et en agitant des drapeaux d’Israël pour provoquer ouvertement le staff et les joueurs égyptiens, fervents partisans de la cause palestinienne.

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Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont indignés ces derniers jours de comportements des Argentins, nation régulièrement épinglée pour les dérapages racistes et chauvins de ses partisans. Même l'équipe, à majorité blanche, n'y échappe pas. En 2024, le milieu de terrain Enzo Fernández avait diffusé une vidéo en direct sur Instagram depuis le bus de l'équipe. On y entendait les joueurs entonner un chant aux paroles racistes et transphobes ciblant Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France d'origine africaine.

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