Décès

L’actrice espagnole Verónica Echegui est décédée d'un cancer

epa11672744 Spanish actor and cast member Veronica Echegui poses for the media during the presentation of the film &#039;Yo no soy esa&#039; (lit. &#039;I Am Not That), directed by filmmaker Maria Rip ...
Verónica Echegui avait un cancer.Image: keystone

L’actrice espagnole Verónica Echegui est décédée

L’actrice espagnole Verónica Echegui est morte à 42 ans d’un cancer, dimanche à Madrid, où elle était hospitalisée.
25.08.2025, 18:4525.08.2025, 18:45
L’actrice espagnole Verónica Echegui est morte à 42 ans, a confirmé sur X le syndicat des acteurs, après des révélations de la presse espagnole. Née Verónica Fernández Echegaray, l’actrice est morte dimanche dans un hôpital de Madrid des suites d’un cancer, selon El País et son entourage.

Originaire de Madrid, la jeune femme s’est faite connaître en 2006 grâce à Yo soy la Juani de Bigas Luna. Ce rôle de jeune femme rêvant de devenir actrice lui a valu plusieurs prix et une nomination au Goya de la meilleure révélation. En 2009, elle a reçu le titre de Shooting Star à la Berlinale. Elle a ensuite joué dans de nombreux films et séries.

Elle avait aussi passé derrière la caméra: en 2022, Verónica Echegui a obtenu le Goya du meilleur court-métrage de fiction pour Tótem Loba, dont elle était réalisatrice, scénariste et coproductrice. (adapt. jah/dpa)

