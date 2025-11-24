pluie modérée
Décès

Légende du reggae, Jimmy Cliff est mort

Jamaican musician, singer and actor Jimmy Cliff performs during the Timbre Rock and Roots concert on Friday March 22, 2013 in Singapore which is a 2-day concert comprising of international rock acts l ...
Jimmy Cliff s'est éteint.Image: AP

Légende du reggae, Jimmy Cliff est mort

L'artiste jamaïcain est décédé à l'âge de 81 ans, annonce sa famille sur Instagram.
24.11.2025, 12:4924.11.2025, 14:16

Le monde de la musique est en deuil: Jimmy Cliff, légende du reggae, est décédé. C'est son épouse, Latifa Chambers, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux de l'artiste.

«C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que mon mari, Jimmy Cliff, nous a quittés à la suite d'une crise épileptique suivie d'une pneumonie», écrit-elle.

«À tous ses fans à travers le monde, sachez que votre soutien a été sa force tout au long de sa carrière. Il appréciait sincèrement l'amour de chacun d'entre vous»

Et de conclure: «Jimmy, mon chéri, repose en paix. Je suivrai tes souhaits. J'espère que vous pourrez respecter notre intimité en ces moments difficiles».

Le chanteur jamaïcain laisse derrière lui des tubes cultissimes tels que Reggae Night, Many Rivers to Cross ou encore I Can See Clearly Now. (jzs)

Vidéo: YouTube/JimmyCliffVEVO

Développement suit

Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
