«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry

Cette Genevoise a réussi à offrir un magnifique collier fabriqué de ses propres mains à Katy Perry, lors de son passage à Lyon, ce 7 novembre. Le bijou vaut 50 000 francs.

Parfois, l'audace et la passion sont largement récompensées. C'est le cas pour la joaillière genevoise Sandy Rey, qui a réalisé un geste audacieux vendredi soir lors du concert de Katy Perry, qui s'est déroulé à l'Arena de Lyon.

La jeune femme de 28 ans, fan de la chanteuse depuis toujours, a réussi à lui transmettre un magnifique cadeau: un collier qu'elle a entièrement conçu pour faire plaisir à son idole. Mais il ne s'agit pas d'une petite babiole, loin de là. La valeur du bijou se monte à quelque 50 000 francs, et a nécessité pas moins de travail 250 heures de travail, concentrées sur trois mois.

Son but?

«Créer une pièce unique qui unit l'univers de Katy avec mon univers, mon ancrage en Suisse» Sandy Rey à watson

Contactée par watson, la bijoutière explique n'avoir eu que son projet en tête depuis qu'elle a reçu des mains de son compagnon un billet VIP pour le concert du 7 novembre à Lyon, pour son anniversaire. «Le billet me permettait d'être très proche de la scène», explique la Genevoise. «Je savais que ce serait une belle opportunité». Mais pour accéder à la star de façon directe, voilà qui n'est pas facile. La jeune femme a tenté à de multiples reprises de joindre le staff, l'organisation et même la chanteuse. Mais en vain.

Elle a certes reçu une réponse de la LDLC Arena, qui lui proposait de faire parvenir le précieux à la production, mais sans pouvoir lui donner la garantie que le bijou était arrivé en de bonnes mains.

Sandy s'est donc rabattue sur un moyen basique, mais qui semble avoir fait ses preuves: se pointer au concert avec des pancartes. Elle détaille:

«L'une était brandie par mon compagnon, et il était noté, en anglais: "Katy, regarde ça!". Ma pancarte disait: "Je suis joaillière et je t’ai créé un bijou"» Sandy à watson

Simple, basique... et payant: pendant le concert, alors qu'elle fait monter des fans sur scène, Katy finit par se rapprocher d'elle. Elle demande d'abord s'il s'agit d'une blague. Que nenni, la rassure sa fan. La star s'accroupit alors sur l'estrade, avant de saisir l'écrin noir contenant la création. Sandy a tout capturé en vidéo. Elle se rappelle du flot d'émotions qui l'a envahie à ce moment.

«Je n’y croyais pas, je suis super contente, tout ce que j’ai fait pendant trois mois était en train de se réaliser» Sandy à watson

Et il est clair que la star était également très contente de recevoir ce don. Elle l'a montré au public, s'exclamant: «c’est un papillon!» Et de remercier sa créatrice, en ajoutant:

«Tu es très talentueuse»

Sandy confie: «Quand Katy a pris le bijou, je n'y croyais pas! C'était comme un rêve! Déjà, lorsqu'elle m'a repérée dans la foule, j'ai eu comme un sursaut. Je me suis dit: Ça arrive vraiment! J'ai ressenti un grand bonheur.»

Quartz, glaciers et papillons

Sur Instagram, la joaillière revient sur le délicat processus de création, qui est empreint de poésie. Evidemment, Katy Perry oblige, le collier a une forme de papillon. Il est en outre truffé de références. Sandy développe:

«Le papillon est très présent dans l'univers de Katy Perry et dans le mien aussi. Cela représente la transformation et la renaissance. Sur ses ailes, deux cœurs fondants symbolisent la force et la sensibilité des femmes, et c'est un clin d'oeil à l'album 143 de Katy.» Sandy Rey.

Le collier est paré de 33 diamants, en référence au clip de la chanson Swish Swish, dans lequel la star porte un maillot de basket sur lequel est inscrit le chiffre 33.

Quant à la forme du bijou, il a quelque chose de très suisse. Elle s'inspire «des glaciers et de la fonte de la glace à la fin de l'hiver». Sandy a elle-même été ramasser les six cristaux de quartz présents sur la parure près de glaciers suisses. «Je me suis surtout rendue en Valais, aux environs de La Fouly, de la cabane d'Orny, et près du Lac de Fenêtre».

Voilà une très belle façon de rendre hommage à la star, sans qui, assure encore l'artiste, elle n'aura pas eu le courage de suivre sa voie professionnelle. Celle-ci a suivi une formation aux Arts appliqués de Genève, mais confie que les deux premiers mois d'essai ont été difficiles. «J'aurais peut-être renoncé si le titre Roar de Katy Perry ne m'avait pas donné de la force», se souvient Sandy.

Désormais, on attend qu'une chose: voir la fameuse parure «made in Switzerland» au cou de Katy Perry, lors d'un red carpet ou d'un shooting. On garde l'oeil ouvert.

