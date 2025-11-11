Il y aurait de «l'eau dans le gaz» au sein du couple le plus inattendu de ces dernières d'années. getty/watson

Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood

Deux ans et demi après les premières rumeurs de romance, le monde ne semble toujours pas pouvoir se remettre de la relation entre l'héritière du clan Kardashian, Kylie Jenner, et la coqueluche du cinéma, Timothée Chalamet. Toutefois, selon plusieurs tabloïds, il y aurait désormais de «l'eau dans le gaz».

Déposez le sujet Kylie Jenner-Timothée Chalamet comme la dinde de Noël sur la table, vous êtes sûr de récolter des réactions aussi épidermiques qu'en abordant la question du véganisme ou de l'ananas sur la pizza. Le simple fait d'accoler la cadette du clan Kardashian et l'acteur franco-américain le plus bankable des années 2020 dans la même phrase a le don d'hérisser le poil de ses adeptes.

Et pourtant, voilà près de deux ans et demi que le couple évolue discrètement dans les hautes sphères de l'industrie du divertissement, en apparaissant sporadiquement à un match de baseball ou autre évènement mondain, depuis leur rencontre à la Fashion Week de Paris en janvier 2023.

On a pu régulièrement apercevoir les amants improbables au premier rang pour acclamer les Lakers. Getty Images North America

On ne devrait toutefois plus apercevoir les tourtereaux roucouler aux abords d'un terrain de sitôt, selon des sources. Alors que Kylie Jenner vient de faire une apparition remarquée - et solo - à l'anniversaire de sa mère, Kris, ce week-end, plusieurs tabloïds font l'état d'une «relation en dents de scie». «Leur paradis est en péril», dixit le Daily Mail, sinistre.

Plus concrètement, c'est Timothée Chalamet qui aurait tiré la prise, selon une source dans le média britannique.

La solidité du couple (ici en mai 2025) aurait été mise à rude épreuve cet été. Image: Future Publishing

Récemment, c'est une petite saillie lâchée innocemment lors d'une interview dans Vogue qui a soulevé des interrogations: «Timothée Chalamet ne souhaite pas s'exprimer sur sa relation avec sa compagne Kylie Jenner ('et je ne le dis pas par crainte, je n'ai tout simplement rien à dire')», écrit le magazine.

Aux origines des troubles

Selon RadarOnline, l'emploi du temps chargé de l'acteur serait plus particulièrement responsable de ces troubles au paradis. Ces derniers mois, ils se sont à peine vus, indiquent les fameuses «sources proches du couple».

«Leurs emplois du temps sont complètement différents depuis des mois, et cela a vraiment mis leur relation à rude épreuve» Une source proche du couple, dans RadarOnline

Les «fissures» se seraient creusées plus profondément au cours de l'été, alors que Timothée Chalamet se trouvait en Hongrie pour le tournage du troisième volet de Dune, et que Kylie Jenner, elle, trépignait à Los Angeles avec ses deux enfants, Stormi et Aire, qu'elle partage avec son ex-compagnon Travis Scott. «C'est Kylie qui prend l'initiative, qui appelle, qui rend visite, mais elle commence à avoir l'impression de faire tous les efforts», ajoute un initié.

D'autres proches du couple indiquent encore que la réticence de Timothée Chalamet à apparaître dans l'univers - très clinquant - de Kylie Jenner, que ce soit dans le show familial L'Incroyable Famille Kardashian ou lors des lancements de ses entreprises, n'a pas aidé.

«Kylie a toujours été présente pour lui», grogne une autre source. «Elle a voyagé partout pour soutenir Timothée, mais il lui rend rarement la pareille. Ça commence vraiment à l'agacer.»

Certains amis du comédien le plus francophile des Etats-Unis insistent toutefois sur le fait que cette discrétion est liée à son attachement à sa vie privée, et non à un rejet. «Timothée a toujours été extrêmement discret et réservé quant à sa vie privée», souligne un professionnel du cinéma à RadarOnline. «Il n'a jamais été du genre à exposer ses relations sous les projecteurs.»

Que les mordues de Timothée Chalamet ne se réjouissent pas trop vite du malheur de Kylie Jenner, cependant. Comme l'indique une deuxième source au Daily Mail:

«Il y a de l'eau dans le gaz, mais ce n'est pas encore la fin» La source du Daily Mail

Avant d'ajouter: «C'est déjà arrivé, mais elle l'a convaincu de se remettre avec elle. Elle est folle de lui, alors ça pourrait très bien se reproduire.»

La suite de ce feuilleton passionnant, dans le prochain épisode!