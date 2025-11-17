Fin du suspens! On connait le thème de l'exposition qui prendra place au printemps prochain dans le prestigieux musée new-yorkais. getty/watson

Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026

Le célèbre musée new-yorkais a dévoilé ce lundi le thème de son exposition de printemps – et, plus important encore, les grandes lignes du code vestimentaire qui devraient animer le MET gala, le 4 mai prochain. Préparez-vous à voir le corps prendre une «place centrale».

C'est un moment qu'attendent tous les fadas de mode et autres assoiffés d'actualité people avec impatience chaque année: l'annonce grandiloquente du thème du MET Gala. Un événement qui prend place tous les premiers lundi du mois de mai et réunit tout ce que la planète compte de beautiful people autour de l'exposition du Costume Institute du musée new-yorkais

C'est aux aurores, ce 17 novembre, qu'Andrew Bolton, conservateur du Costume Institute, et son acolyte Anna Wintour, ancienne rédactrice en chef de Vogue, ont annoncé la couleur: «Costume Art» («L'Art du Costume»).

A noter que cette exposition aura une saveur particulière, pour ne pas dire historique, puisqu’il s'agira de la toute première présentée dans les nouvelles galeries permanentes du Costume Institute, d'une superficie de près de 1100 mètres carrés.



«C'est un moment historique pour le Costume Institute (...) le fait qu'un musée d'art comme le Met accorde une place centrale à la mode est remarquable» Andrew Bolton, conservateur en chef

L'exposition mettra en lumière «la place centrale du corps» à travers des centaines de peintures, de photographies et de sculptures, ainsi que des vêtements historiques et contemporains – tous sélectionnés pour leur compréhension du «lien indissociable entre nos corps et les vêtements que nous portons», explique encore ce matin le conservateur du MET dans Vogue.



Les œuvres seront organisées par thèmes: «le corps nu», «le corps classique», «le corps de la femme enceinte» et «le corps mortel». Voilà qui devrait donner aux chanceux détenteurs d'un billet pour le gala, d'une valeur de 75 000 dollars, matière à réflexion.

Code vestimentaire encore inconnu

A noter qu'«Art Costume» ne constitue pas exactement le code vestimentaire du MET Gala. Traditionnellement, le thème de l'exposition et le code vestimentaire sont annoncés à des dates différentes. L’année dernière, par exemple, le thème de la soirée «Sur mesure» a été dévoilé cinq mois après le thème de l’expo, «Superbe: L’élégance noire à l’honneur».

L'une des pièces exposées au MET, en mai prochain. image: met

Une célébrité osera-t-elle enfiler cette création Renata Buzzo Printemps 2025? image: met

On peut toutefois supposer raisonnablement que le dress code invitera les participants à réinventer leur corps comme une œuvre d'art.

Quant à la liste des invités, à l'exception du patron d'Amazon, Jeff Bezos, et de sa femme, Lauren Sánchez, qui font partie des principaux sponsors de l'évènement cette année, elle restera secret défense jusqu'au 4 mai 2026. Il n'est toutefois pas impossible que quelques noms fuitent sur Instagram. Restez à l'affût!