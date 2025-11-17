Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026
C'est un moment qu'attendent tous les fadas de mode et autres assoiffés d'actualité people avec impatience chaque année: l'annonce grandiloquente du thème du MET Gala. Un événement qui prend place tous les premiers lundi du mois de mai et réunit tout ce que la planète compte de beautiful people autour de l'exposition du Costume Institute du musée new-yorkais
C'est aux aurores, ce 17 novembre, qu'Andrew Bolton, conservateur du Costume Institute, et son acolyte Anna Wintour, ancienne rédactrice en chef de Vogue, ont annoncé la couleur: «Costume Art» («L'Art du Costume»).
A noter que cette exposition aura une saveur particulière, pour ne pas dire historique, puisqu’il s'agira de la toute première présentée dans les nouvelles galeries permanentes du Costume Institute, d'une superficie de près de 1100 mètres carrés.
L'exposition mettra en lumière «la place centrale du corps» à travers des centaines de peintures, de photographies et de sculptures, ainsi que des vêtements historiques et contemporains – tous sélectionnés pour leur compréhension du «lien indissociable entre nos corps et les vêtements que nous portons», explique encore ce matin le conservateur du MET dans Vogue.
Les œuvres seront organisées par thèmes: «le corps nu», «le corps classique», «le corps de la femme enceinte» et «le corps mortel». Voilà qui devrait donner aux chanceux détenteurs d'un billet pour le gala, d'une valeur de 75 000 dollars, matière à réflexion.
Code vestimentaire encore inconnu
A noter qu'«Art Costume» ne constitue pas exactement le code vestimentaire du MET Gala. Traditionnellement, le thème de l'exposition et le code vestimentaire sont annoncés à des dates différentes. L’année dernière, par exemple, le thème de la soirée «Sur mesure» a été dévoilé cinq mois après le thème de l’expo, «Superbe: L’élégance noire à l’honneur».
On peut toutefois supposer raisonnablement que le dress code invitera les participants à réinventer leur corps comme une œuvre d'art.
Quant à la liste des invités, à l'exception du patron d'Amazon, Jeff Bezos, et de sa femme, Lauren Sánchez, qui font partie des principaux sponsors de l'évènement cette année, elle restera secret défense jusqu'au 4 mai 2026. Il n'est toutefois pas impossible que quelques noms fuitent sur Instagram. Restez à l'affût!