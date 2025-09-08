Rick Davies en 1979. Image: Hulton Archive

Le chanteur de Supertramp est mort

Rick Davies est décédé samedi à l’âge de 81 ans, après avoir lutté plus de dix ans contre la maladie. Son groupe légendaire lui rend hommage.

Le rock perd l'une de ses figures emblématiques: Rick Davies, cofondateur et chanteur principal de Supertramp, s'est éteint samedi 6 septembre, annonce le groupe dans un communiqué.

Rick Davies en 2010. Image: Future

Aux côtés de son partenaire Roger Hodgson, il était la voix et le pianiste de la légendaire formation britannique. «Ses interprétations habitées et son jeu unique sur le Wurlitzer ont façonné le cœur du son du groupe», raconte Supertramp.

«La musique et l’héritage de Rick Davies continuent d’inspirer, rappelant que les grandes chansons ne meurent jamais: elles vivent encore et toujours»

Né en 1944 à Swindon, en Angleterre, Rick Davies luttait plus de dix ans contre un myélome multiple, un cancer des plasmocytes (réd: un type de globules blancs de la moelle osseuse). (jzs)