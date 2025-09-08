en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Société
Décès

Rick Davies, chanteur de Supertramp, est mort

Rick Davies, fondateur de Supertramp, en 1979.
Rick Davies en 1979.Image: Hulton Archive

Le chanteur de Supertramp est mort

Rick Davies est décédé samedi à l’âge de 81 ans, après avoir lutté plus de dix ans contre la maladie. Son groupe légendaire lui rend hommage.
08.09.2025, 08:4308.09.2025, 08:43
Plus de «Société»

Le rock perd l'une de ses figures emblématiques: Rick Davies, cofondateur et chanteur principal de Supertramp, s'est éteint samedi 6 septembre, annonce le groupe dans un communiqué.

LONDON, UNITED KINGDOM - OCTOBER 6: Rick Davies of prog-rock group Supertramp performing live on stage at the O2 Arena, London, on October 6, 2010. (Photo by Kevin Nixon/Classic Rock Magazine/Future P ...
Rick Davies en 2010.Image: Future

Aux côtés de son partenaire Roger Hodgson, il était la voix et le pianiste de la légendaire formation britannique. «Ses interprétations habitées et son jeu unique sur le Wurlitzer ont façonné le cœur du son du groupe», raconte Supertramp.

«La musique et l’héritage de Rick Davies continuent d’inspirer, rappelant que les grandes chansons ne meurent jamais: elles vivent encore et toujours»

Né en 1944 à Swindon, en Angleterre, Rick Davies luttait plus de dix ans contre un myélome multiple, un cancer des plasmocytes (réd: un type de globules blancs de la moelle osseuse). (jzs)

Vidéo: YouTube/Supertramp Official
Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
1
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
«Viré comme un malpropre» à 60 ans, Roland a vécu un miracle
En juillet dernier, Roland Favre avait raconté à watson ses déboires: se retrouver au chômage quelques années avant la retraite. Aujourd’hui, il a retrouvé un emploi.
Malgré 40 ans de loyauté, Roland Favre* a été subitement licencié. Il avait passé presque toute sa vie professionnelle dans la même entreprise, de vendeur téléphonique jusqu’à responsable logistique. Mais ça ne l'a pas empêché de se faire licencier peu avant sa retraite.
L’article