«Carac» et «linge» vont faire leur entrée dans Le Robert.

Deux mots romands entrent dans un célèbre dictionnaire français

Dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de Neuchâtel et Le Robert, des régionalismes bien de chez nous vont intégrer le dictionnaire. Voici lesquels.

Cette année, le dictionnaire Le Robert fait la part belle à Marseille avec l'arrivée de trois mots de sa région, relate Arcinfo: «tanquer» (planter, enfoncer), «tarpin» (beaucoup) et «gâté-e», terme d'affection rendu célèbre par le rappeur Jul et sa «Bande organisée». Mais l'an prochain, ce sera la Suisse romande qui sera à l'honneur.



Selon Arcinfo, le Centre de dialectologie de l'Université de Neuchâtel a, en effet, été sollicité par la direction de l'ouvrage pour intégrer des romandismes dans son édition 2026.



9 mots ont été proposés:

bourbine

bancomat

frouze

sagex

clopet

bordu

signofile

linge

carac

«Bourbine», «bancomat» et «frouze»» n'ont pas été retenus, explique le professeur en charge du projet au quotidien neuchâtelois. «Sagex» non plus, s'agissant d'une marque déposée. Quant à «clopet», «bordu» et «signofile», «ils pourraient être sélectionnés lors des prochaines éditions».

Mais deux mots romands intégreront bel et bien le dictionnaire l'an prochain: «linge», qui y figure déjà mais dont le sens en Suisse sera ajouté («serviette de toilette, linge de bain ou de plage» ou «torchon, linges de cuisine») et «carac», qui sera défini comme suit:

«Tartelette garnie d’une ganache au chocolat et recouverte d’un glaçage de couleur verte surmonté d’une pastille de chocolat»

On compte dans Le Robert environ «150 entrées par an», explique le professeur à Arcinfo. «Mais seulement une douzaine pour les régionalismes».

Le journal relève que l’Université de Neuchâtel est en contact avec la direction du dictionnaire depuis 1980, avec une dernière collaboration en 2007. L'année dernière c'était, une équipe lausannoise qui avait été chargée de proposer des mots, avec l'entrée de «chiclette» et de «papier-ménage» dans le recueil. (jzs)