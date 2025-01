De plus en plus de chiens et de chats américains sont drogués

De nouvelles données révèlent une augmentation alarmante des intoxications d’animaux de compagnie par des drogues. Les chiens et les chats sont particulièrement en danger lorsque de la cocaïne ou des méthamphétamines se trouvent dans leur foyer.

Des centaines d’animaux de compagnie aux Etats-Unis ont été accidentellement empoisonnés par de la cocaïne et des méthamphétamines, selon des données récentes d’une hotline américaine dédiée aux empoisonnements d’animaux. Les chiens et les chats qui consomment ces substances présentes dans le domicile de leurs propriétaires sont les plus touchés.

Entre 2019 et 2023, le pourcentage annuel de cas a augmenté de 39% chez les chiens et de 52% chez les chats. Au total, 433 rapports d’intoxication chez les chiens et 63 chez les chats ont été enregistrés.

Une aide rapide est cruciale

Selon une équipe dirigée par Orrin Ware, professeur assistant en travail social à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, la consommation de ces drogues peut être rapidement fatale pour les animaux. Les experts mettent en garde: même de petites quantités peuvent être dangereuses. Les propriétaires doivent donc manipuler ces substances avec une grande prudence et les conserver de manière sécurisée.

La hotline recommande aux propriétaires de consulter immédiatement un vétérinaire en cas de suspicion d’empoisonnement. Les symptômes incluent des tremblements, des convulsions et des difficultés respiratoires. Un traitement rapide peut sauver la vie de l’animal.

Orrin Ware souligne:

«Il est essentiel de prendre conscience des risques et de mettre en place des mesures préventives.»

La hausse des incidents démontre, selon lui, l’importance d’une meilleure sensibilisation à la bonne conservation des substances dangereuses à domicile.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)