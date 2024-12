Une copie du chocolat Dubaï débarque chez Lidl Suisse

Lidl surfe sur la hype de la dernière sucrerie en vogue et en ajoute des exemplaires dans ses rayons. Juste à temps pour les fêtes...

On en a parlé en long, en large et en travers, mais il n'en finit plus de déchaîner les passions. Et les Suisses pourront désormais se le procurer plus facilement puisque le très prisé chocolat Dubaï arrive chez Lidl Suisse.

Dans un communiqué, la géant de la distribution indique que le produit sera disponible dans tous ses magasins suisses dès le samedi 21 décembre. Et ce pour 4 francs les 122 g.

«Cela signifie que Lidl Suisse propose le produit tendance au prix le plus bas du marché suisse» Lidle Suisse

Cette première mise en vente comprend un nombre limité de tablettes, mais d'autres livraisons seraient déjà en préparation.

Image: Lidle suisse

«La tendance du chocolat Dubaï a déjà pris de l'ampleur depuis un certain temps. Mais il était important pour nous qu'en plus de la qualité, le prix soit correct», déclare Corinne Huber, directrice des achats chez Lidl Suisse.

De notre côté, on les a déjà goûtées ces tablettes. Mais les vraies, celles de Fix Dessert, en direct de Dubaï.

