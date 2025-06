Billie Eilish n'est plus un coeur à prendre

Les photos d'un baiser volé mettent fin aux rumeurs. WireImage

Venise a trahi Billie Eilish

Un instant ultra-romantique sur un balcon vénitien alimente de nouvelles spéculations: Billie Eilish aurait trouvé l'amour avec une autre star. Les rumeurs courent depuis des mois.

Jennifer Ullrich / watson.de

Dès le mois de mars, des spéculations sur une possible relation ont émergé, après que Billie Eilish et Nat Wolff ont quitté ensemble les iHeart Radio Music Awards, avant d'entre vus ensemble à New York.

Et le sujet reste brûlant, car les dernières photos des deux ne pourraient être plus explicites. Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite.

Les rumeurs de romance se confirment

Les clichés, dont le portail Deuxmoi a eu connaissance, montrent les deux stars enlacées, coupes de champagne à la main, sur un balcon vénitien. Les deux stars échangent même un baiser torride.

Contactés par le magazine américain People, les représentants de Billie Eilish et de Nat Wolff n'ont pas réagi, ce qui n'est pas surprenant. Billie Eilish avait en effet déclaré à Vogue en 2024 qu'elle souhaitait désormais rester silencieuse sur sa vie amoureuse:

«J'aimerais que personne ne sache jamais rien de ma sexualité ou de ma vie amoureuse – plus jamais»

Une connexion intime

Ce qui rend la connexion entre les stars particulièrement intéressante, c'est que Nat Wolff a tenu le rôle masculin principal dans le clip de la chanson Chihiro de Billie Eilish, sorti en juin 2024. Billie Eilish elle-même a réalisé le clip. Elle a décrit la relation entre les deux personnages comme une «connexion inévitable».

Billie et Nat ont longtemps insisté sur le fait qu'ils n'étaient que de bons amis. Pourtant, cette relation étroite semble visiblement dépasser les projets créatifs communs.

En 2024, les frères Nat et Alex Wolff ont même assuré la première partie des concerts de Billie Eilish lorsque la chanteuse était en tournée avec son album Hit Me Hard and Soft.

Dans une interview accordée à Variety, Nat Wolff a ensuite évoqué leurs échanges sur des expériences personnelles, notamment leurs diagnostics de syndrome de Tourette.

«La première fois que j'ai vu Billie dans une interview, j'ai pensé : "Elle est comme moi"», a déclaré l'acteur, connu notamment pour le film La Face cachée de Margo.

Lors d'un entretien avec le magazine, il a expliqué à quel point il était agréable de rencontrer des personnes avec qui l'on n'a pas besoin de faire semblant. Billie Eilish a également confirmé ce lien spécial, notamment dans une interview vidéo avec Vogue.

Pour l'heure, il est impossible de savoir si les deux stars officialiseront un jour leur relation. Peut-être que la chanteuse choisira la discrétion, après avoir été vocale au sujet du tumulte pesant que provoquait sa vie amoureuse par le passé.