Beyoncé grande favorite des prochains Grammy Awards

Beyoncé. Keystone

Beyoncé est la reine des nominations aux prochains Grammy Awards, qui auront lieu en février 2025.

Plus de «Société»

La chanteuse Beyoncé sera la grande favorite de la prochaine cérémonie des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine en février 2025. Elle a obtenu des nominations dans onze catégories pour son album «Cowboy Carter».

Beyoncé sera en compétition avec l'autre méga vedette de la musique américaine Taylor Swift, notamment dans la catégorie du meilleur album, ainsi qu'avec les nouvelles stars de la pop Charli XCX, Chappell Roan et Sabrina Carpenter, a annoncé vendredi la Recording Academy.

Elle décroche des nominations dans la catégorie du meilleur album de l'année, et fait notable, dans celle du meilleur album country, alors que son album, qui puise largement dans ce genre, a récemment été boudé des nominations aux Country Music Awards.

Avec le single «Texas Hold 'Em», rythmé au son du banjo, et «Cowboy Carter», «Queen B» était pourtant devenue la première artiste noire à se hisser en tête des classements de référence du Billboard pour la country.

En plus de rencontrer un succès phénoménal, «Cowboy Carter», qui comprend aussi le classique «Jolene» de la star absolue de la country Dolly Parton, a relancé les débats sur la place des Afro-Américains dans l'histoire de la musique country, dont ils ont été largement évincés, le genre étant plutôt associé à des musiciens blancs et conservateurs.

Deux semaines après l'investiture

Avec onze nominations, elle devance Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar et Post Malone – sept nominations chacun -, puis Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Taylor Swift, qui reçoivent six nominations chacune.

La cérémonie des 67e Grammy Awards aura lieu le dimanche 2 février 2025 à Los Angeles, deux semaines après l'investiture à la Maison Blanche de Donald Trump. (ats/afp)