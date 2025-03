Voici ce que l'on sait des victimes décédées le soir du Nouvel An

Les policiers avaient toutefois prévu une petite surprise pour détendre l’atmosphère: deux crèmes glacées. L’histoire ne dit pas si le petit Dez’riel a décidé de porter plainte, mais on espère que tout est désormais pardonné.

Sur les images filmées par la caméra corporelle d’un des agents, on peut voir la mère ouvrir la porte, visiblement surprise de leur présence. Une visite légitime, puisque les forces de l’ordre souhaitaient s’assurer que tout allait bien et que l’appel de l’enfant n’était pas, en réalité, un véritable signal de détresse.

L'enfant, qui avait composé l'appel de son propre chef, a été surpris par sa mère qui a réussi à lui enlever le téléphone des mains et s'est excusée auprès des policiers pour la non-urgence de l'appel. Ces derniers ont malgré tout tenu à faire le déplacement jusqu'au domicile de Lakaydra Lowery, la mère de Dez'riel.

Dez'riel, quatre ans et disposé à enfermer sa propre mère

C’est une histoire attendrissante qui s’est déroulée dans l’Etat du Wisconsin, au nord-est des Etats-Unis. Un petit garçon de quatre ans a contacté seul la police de sa ville pour signaler un méfait: le vol de sa crème glacée. Et le coupable n’était autre que… sa propre mère! Cette urgence a amusé la brigade, qui a toutefois pris son rôle au sérieux. Deux agents se sont ainsi rendus au domicile de la petite victime pour prendre sa déposition.

