Les artisans et les habitants des zones rurales ont été plus fortement touchés par le vieillissement accéléré dû aux vagues de chaleur. Image: DPA

La canicule a un sale effet sur vos organes

Des études montrent que l'on vieillit plus vite lorsqu’on est fréquemment exposé aux vagues de chaleur et à la canicule.

Deborah Stoffel / ch media

Plus de «Société»

Les personnes exposées de manière répétée et prolongée à des vagues de chaleur extrêmes vieillissent plus rapidement et sont plus vulnérables aux problèmes de santé. C’est la conclusion d’une étude menée auprès de près de 25 000 personnes à Taïwan, dont l’âge moyen était légèrement supérieur à 46 ans.

Des organes qui vieillissent plus vite

L’étude, publiée cette semaine dans la revue scientifique Nature Climate Change, montre que l’accumulation de chaleur peut accélérer l’âge biologique, de manière comparable à la consommation régulière de tabac ou d’alcool. Plus une vague de chaleur dure longtemps et plus l’intensité est forte, plus les organes des participants vieillissent rapidement. Paul Beggs, chercheur australien en santé environnementale, commente:

«Cette étude est un signal d’alarme: nous sommes tous vulnérables dans notre santé face aux effets du changement climatique. Ces résultats rendent encore plus urgente la réduction des émissions de gaz à effet de serre.»

Des études antérieures avaient déjà montré que divers facteurs influencent le vieillissement, notamment le stress environnemental et social, la génétique et certaines interventions médicales. Ces éléments rendent les personnes plus sujettes aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète et à la démence.

Pour cette nouvelle étude, les scientifiques ont analysé des données médicales recueillies entre 2008 et 2022. Durant cette période, Taïwan a connu environ 30 vagues de chaleur. Les chercheurs ont étudié, entre autres, la fonction hépatique, pulmonaire et rénale, la tension artérielle ainsi que les marqueurs d’inflammation afin de calculer l’âge biologique. Ils ont ensuite comparé cet âge biologique avec la charge thermique cumulée à laquelle les participants étaient exposés dans leur lieu de résidence.

Les personnes sans clim plus touchées

Résultat: plus les vagues de chaleur étaient extrêmes, plus le vieillissement s’accélérait. Une augmentation de 1,3°C correspondait à un vieillissement biologique supplémentaire moyen de 0,023 à 0,031 année par personne.

Ce chiffre peut sembler faible, mais sur la durée et à l’échelle de toute une population, l’effet peut avoir des conséquences significatives sur la santé publique, souligne Cui Guo, épidémiologiste environnemental à l’Université de Hong Kong et auteur de l’étude.

Les plus touchés étaient les ouvriers et les habitants des zones rurales, probablement parce qu’ils ont généralement moins accès à la climatisation.

Mais, de façon inattendue, l'effet de vieillissement dû aux vagues de chaleur a diminué au cours des 15 années, selon l'étude. Les raisons de ce phénomène restent peu claires. Cela pourrait être lié à l'amélioration de l'accès aux technologies de refroidissement, selon Guo. Ou encore au fait que le corps humain s'adapte à la chaleur, comme l'expliquaient récemment certains experts.

Traduit de l'allemand par Anne Castella