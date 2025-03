Masculinisme: une longue histoire de résistance aux avancées féministes

Masculinisme: l’arme idéologique des nouveaux conservateurs

Depuis plusieurs mois, et notamment après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, on assiste à un regain des prises de paroles masculinistes. Des discours qui n'ont cependant rien de nouveau. Explications.

Laura Verquere / the conversation

La montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale, couplée au relâchement de la modération sur les réseaux sociaux numériques, donne l'impression d'une nouvelle percée des discours masculinistes, teintés de conservatisme. Toutefois, cette recrudescence s'inscrit dans une longue histoire de résistance aux avancées féministes et se manifeste aujourd'hui sous des formes variées.

«Re-masculiniser» les entreprises

Depuis plusieurs mois, et de manière accélérée depuis l'élection de Donald Trump, on assiste à un regain des prises de parole masculinistes. L'une des plus spectaculaires est celle de Mark Zuckerberg, en janvier 2025. Le patron de Meta a annoncé la suppression du fact-checking sur ses réseaux sociaux, invoquant une liberté d'expression menacée par un moralisme «woke».

Dans le même élan, il met fin aux programmes internes de diversité et d'inclusion du groupe. Pour justifier sa décision, il a convoqué un lexique ouvertement masculiniste: selon lui, il était temps de «re-masculiniser» les entreprises prétendument émasculées par les valeurs féministes, lesquelles auraient trop longtemps entravé l'énergie positive masculine et sa nécessaire agressivité.

Il s'aligne ainsi sur Elon Musk, propriétaire de X. La fin de la modération sur cette plate-forme a favorisé la diffusion des idées conservatrices et masculinistes. L'affirmation de ces valeurs au sommet de pays comme les Etats-Unis, le Brésil, l'Argentine ou la Russie et des grandes entreprises de la Tech peut sembler inédite, mais elle s'inscrit en réalité dans une recrudescence ancrée dans une histoire longue, en perpétuelle recomposition au gré des contextes sociaux, politiques et historiques.

A propos de l'autrice Laura Verquere est chercheuse en sciences de l'information et de la communication au Celsa - Sorbonne Université sur le féminisme, le genre, la parentalité et les masculinités.

Avant d'en retracer les généalogies, quelques précisions sémantiques s'imposent.

Défendre la cause des hommes

Si le terme de masculinisme se répand avec la montée des extrêmes droites à travers le monde, son usage prête à confusion, se mêlant souvent à des notions voisines telles que virilité et masculinités. Les masculinités, au pluriel, désignent la diversité des normes, des pratiques et des représentations du masculin, qui se construisent en relation avec le féminin et évoluent à travers l'histoire.

La virilité, en revanche, se réfère à un ensemble de qualités et de valeurs perçues comme immuables – force, courage, vigueur – qui s'imposent aux hommes à travers les époques sous des formes toujours renouvelées. Elle tend à instaurer une hiérarchie dans les rapports de genre: conçue pour dominer, la virilité constitue un idéal régulièrement mobilisé par les discours masculinistes pour réaffirmer leur hégémonie.

Contrairement à la misogynie, qui exprime une haine et un mépris envers les femmes, ou au sexisme, qui désigne un système maintenant les femmes en situation d'infériorité sociale, économique et politique par rapport aux hommes, le masculinisme suit une logique plus spécifique, bien qu'il s'en nourrisse largement.

S'il a failli, un temps, désigner l'engagement des hommes pour les droits des femmes, l'usage du suffixe «-isme» cherche avant tout à créer une symétrie avec le féminisme, dans une logique d'opposition.

Forme d'antiféminisme, le masculinisme ne s'attaque pas à toutes les femmes, mais cible particulièrement celles qui défendent leurs droits et leur émancipation.

Les discours masculinistes reposent sur trois postulats principaux. D'abord, le «mythe de l'égalité déjà-là», selon lequel l'égalité entre les sexes serait atteinte, rendant les revendications féministes obsolètes. Ensuite, la «théorie de l'effet pervers», qui considère que le féminisme serait allé trop loin, inversant l'ordre de genre et créant une guerre des sexes. Enfin, le discours de la «crise de la masculinité», étudié notamment par Francis Dupuis-Déri, qui met en scène une supposée mise en péril des hommes dans divers domaines: l'éducation, la famille ou encore les institutions judiciaires.

A travers ces arguments se construit alors un discours de la «cause des hommes» qui rassemblent différentes revendications, comme celles des pères divorcés ou des hommes victimes de violences. La situation se serait inversée: ils se positionnent comme les victimes d'un supposé bouleversement des hiérarchies de genre, adoptant un langage proche de celui des discours féministes qu'ils scrutent et détournent habilement à leur avantage.

En réaction aux progrès des droits des femmes

Si les mouvements et idées masculinistes gagnent en visibilité dans l'espace public, notamment à la suite des élections de plusieurs présidents conservateurs dans le monde, ils ne sont en rien nouveaux. Selon l'historienne Christine Bard, leur histoire est aussi ancienne que celle des mouvements féministes, les deux suivant des trajectoires étroitement liées. La première utilisation du terme apparaît à la fin du XIXe siècle, sous la plume de la féministe radicale Hubertine Auclert, pour désigner la suprématie du masculin.

Cependant, ce n'est qu'à partir des années 1980 que les groupes masculinistes commencent à se structurer davantage, s'intensifiant en tant que mouvements réactionnaires en réponse à la deuxième vague féministe, centrée sur la lutte pour le droit à la libre disposition de son corps.

L'histoire des antiféminismes pourrait ainsi se lire en miroir de celle des féminismes: le masculinisme avance toujours en réaction aux progrès des droits des femmes et aux transformations sociales. Pour Christine Bard, nous pourrions même inverser la perspective en considérant que «l'antiféminisme précède le féminisme» par anticipation à l'émancipation tant redoutée.

En France, le masculinisme s'organise principalement autour des associations de défense des droits des pères, luttant pour la garde alternée lors de séparations conjugales (SOS Papa, SVP Papa, etc.), ainsi que de groupes de parole non mixtes où les hommes expriment leur mal-être lié à leur condition dans la société contemporaine.

Au Canada, le masculinisme est particulièrement dynamique, et selon la sociologue Mélissa Blais, spécialiste des études du genre et de la pensée féministe, il représenterait même la branche la plus active de l'antiféminisme.

Le masculinisme, qui est à la fois une idéologie et un mouvement social, peut conduire à des violences mortelles. Le 6 décembre a été désigné comme la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, en réponse à une attaque meurtrière à l'Ecole polytechnique de Montréal en 1986, menée par Marc Lépine, un jeune homme de 25 ans qui déclarait «haïr les femmes».

Aujourd'hui, le masculinisme adopte des formes de plus en plus réactionnaires et revendique ouvertement ses liens avec l'extrême droite, les courants conservateurs et les religions. Nostalgique d'un passé glorieux face à une modernité décadente, il cherche à restaurer la grandeur virile de la civilisation, à l'image des thèses racistes et xénophobes qui redoutent l'effondrement des civilisations blanches et chrétiennes.

Appel à la violence, au viol et au meurtre

Bien qu'ils reposent sur des principes communs – l'idée que les droits des hommes seraient menacés – les masculinismes sont pluriels et en constante évolution. Ils se modifient au gré des contextes historiques et des formes prises par les revendications et luttes féministes; qu'il s'agisse de la critique de l'accès des femmes à la citoyenneté et à la procréation médicalement assistée, ou de la menace des droits des personnes transgenre.

Les masculinismes poursuivent des causes variées: défense des droits des pères, «reconquête» du pouvoir dans la séduction hétérosexuelle, lutte contre «le risque» de l'indifférenciation des sexes, etc. La cause masculiniste peut se manifester de manière plus subtile à travers des discours qui ne sont pas directement antiféministes, comme la quête individualiste de santé, du bien-être et du développement personnel, souvent associée à un culte hygiéniste et viril du corps.

Des discours qui se développent sur divers terrains, à la fois hors ligne – au sein d'associations, de groupes d'entraînement ou de mobilisations – et en ligne, sur les réseaux sociaux traditionnels (TikTok, YouTube, X) ainsi que sur des plates-formes spécialisées (Reddit, 4chan, Twitch) et des forums. Dans ces espaces, censés réhabiliter une virilité perdue ou menacée, on peut parfois trouver des appels à la violence, au viol et au meurtre.

Mais que l'on ne s'y trompe pas. Si, observées depuis ces groupes, leurs idées peuvent sembler marginales, elles circulent largement au-delà de ces cercles actifs et se banalisent, y compris dans les espaces institutionnels. Ce phénomène n'est pas limité à l'extrême droite; il peut aussi s'immiscer, sous des formes plus discrètes ou déguisées, dans des espaces progressistes et libéraux comme le révèle aux Etats-Unis la rencontre entre le monde supposé progressiste de la Tech et les conservateurs libéraux.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.