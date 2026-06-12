Evian se moque du G7

Alors que la ville, bouclée à double tour, s’apprête à accueillir les puissants de ce monde, la célèbre eau minérale a décidé de tirer profit du sommet avec humour.

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C’est l’histoire d’une eau qui fait son beurre avec un sommet qui agace tout le monde. Alors qu’Evian, la commune, s’est refermée sur elle-même le temps d’un sommet du G7 sous haute tension, Evian, l’eau minérale, ricane doucement au bord des routes. On vous explique.

Ce n’est pas tous les jours que la célèbre marque qui appartient à Danone passe au second plan sur son propre territoire. L’empire en bouteilles a offert gloire et prospérité à la ville et les touristes du monde entier se déplacent par milliers pour se cultiver et s’hydrater à la source Cachat, qui délivre son or bleu à une température de 11,6 degrés toute l’année.

Au milieu du tintamarre de mécontentements, le sommet semble faire au moins un heureux. Déjà, il paraît très peu probable que les délégations internationales se voient servir autre chose que de l’eau Evian, que ce soit à table, à l’hôtel ou sur scène.

Alors que les commerces de la ville vont tirer la langue ou même la prise durant le G7, voilà un soft power plutôt inespéré pour un produit qui se veut haut de gamme une fois hors des frontières françaises.

Mais ce n’est pas tout. Quelques semaines avant le confinement du périmètre, la marque a fait pousser des panneaux publicitaires, histoire de tirer profit du sommet international qui démarre lundi. Un clin d’œil balancé en anglais et un peu partout dans la ville.

La version originale: «There will be debates, but not about our water»

Et sa version française «Dans un lieu de débats, notre eau ne va pas en faire» (en petit en bas de l’affiche)

On trouve de tels panneaux dans toute la ville d’Evian. image: watson

Une campagne plutôt réussie, étant donné que ce slogan est factuel: personne ne prendra la parole durant le G7 pour affirmer que l’eau d’Evian a un goût dégueulasse.

Comme quoi, en 2026, on peut faire du marketing sur le dos de l’avenir du monde et s’en tirer avec les honneurs.