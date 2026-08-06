Fini les dates gênants? Tinder organise désormais des rencontres en vrai. Image: Digital Vision

Cette fonctionnalité Tinder inédite débarque en Suisse romande

Après avoir fait ses preuves aux Etats-Unis, la nouvelle fonctionnalité «Events» de Tinder débarque en Europe, notamment à Zurich et Genève dès ce jeudi 6 août. Objectif de l'application? Miser sur les rencontres dans la vraie vie, à travers des activités de groupe plutôt que des tête-à-tête parfois... laborieux.

Plus de «Société»

Les célibataires sont de moins en moins enclins à s’infliger des conversations forcées lors d’un premier rendez-vous Tinder. Pour répondre à cette lassitude, l’application de rencontres a lancé des événements en présentiel, permettant aux utilisateurs de se rencontrer et de faire connaissance dans la vraie vie. Tinder étend désormais «Events», une fonctionnalité intégrée à l’application qui vise à transformer les contacts en ligne en véritables rencontres, à plusieurs villes dans le monde.

Après un projet pilote concluant à Los Angeles, cette nouveauté est désormais déployée dans neuf autres villes: New York, Dallas, Denver, Kansas City et Phoenix aux Etats-Unis, ainsi que Berlin, Munich, Zurich et Genève en Europe. D’ici à la fin du mois de septembre, le nombre de villes concernées devrait passer à 26.

Une nouvelle façon d’aborder les rencontres

Cette extension s’inscrit dans la volonté de Tinder d’aider les utilisateurs à créer des liens qui dépassent le simple écran. L’entreprise entend ainsi répondre à l’évolution des habitudes amoureuses. La génération Z, en particulier, rechercherait de plus en plus des rencontres qui naissent d’expériences partagées plutôt que de rendez-vous traditionnels.

Dans un communiqué de presse, Mark Kantor, directeur des produits de Tinder, explique:

«Il y a plus de dix ans, Tinder a changé la manière dont les gens se rencontrent. “Events” représente une nouvelle étape dans cette histoire que nous continuons d’écrire, et dans notre vision de ce que peuvent être les rencontres pour une nouvelle génération de célibataires.» Mark Kantor, Chief Product Officer de Tinder

Selon Mark Kantor, partager une activité avec des personnes ayant les mêmes centres d’intérêt, parfois accompagné d’amis, rend les rencontres moins intimidantes et plus agréables.

Des soirées karaoké figurent également parmi les activités proposées. Getty Images Europe

Parmi les activités proposées figurent notamment des ateliers de céramique, des brunchs dominicaux, des randonnées en groupe, des clubs de course à pied, des soirées jeux ou encore des événements avec DJ. Le prix varie entre 15 et 20 francs par activité.

Le projet pilote mené à Los Angeles comprenait plus de 60 événements au cours desquels les utilisateurs de Tinder pouvaient se rencontrer en personne. Depuis son lancement en mars, les deux tiers (66%) des membres actifs éligibles ont utilisé cette fonctionnalité. «Events» s’est révélé particulièrement populaire auprès de la génération Z: 71% des 18 à 24 ans ont participé à au moins un événement, contre 63% des utilisateurs âgés de 25 ans et plus.

Plus de la moitié des participants (53%) ont ensuite pris part à d’autres événements. Les rendez-vous les plus prisés étaient ceux proposant une activité commune, comme des ateliers de céramique à la lueur des bougies, des soirées DJ, des soirées jeux ou des randonnées.

Comment ça marche

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de Tinder peuvent découvrir les événements organisés près de chez eux. Pour cela, l’application collabore avec des organisateurs ainsi qu’avec des plateformes spécialisées dans la recherche d’événements et la vente de billets. L’organisation des activités, leur déroulement ainsi que la billetterie restent toutefois entièrement gérés par les organisateurs partenaires.

Les événements sont accessibles directement depuis l’onglet «Events» de l’application. Après avoir participé à une activité, les utilisateurs voient apparaître un badge «A participé» sur leur profil, destiné à faciliter les échanges avec les autres participants.

Les événements prévus à Genève et Zurich

Genève

Double Date & Board Games: 6 août | Baton Rouge

Paint & Flirt: 16 août | Ceramic Kanvas

Quiz Night: 20 août | Oh No Lulu

Double Date & Karaoke: 27 août | Baton Rouge

Quiz Night: 10 septembre | Oh No Lulu

Double Date & Board Games: 17 septembre | Baton Rouge

Paint & Flirt: 20 septembre | Ceramic Kanvas

Double Date & Karaoke: 24 septembre | Baton Rouge

Peindre ensemble fait partie des activités censées favoriser les rencontres. Image: Shutterstock

Zurich

Double Date & Karaoke: 13 août | Spot Bar

Paint & Flirt: 23 août | Paint It Easy

Quiz Night: 3 septembre | Nelson Bar

Double Date & Board Games: 9 septembre | Plaza Bar

Double Date & Karaoke: 16 septembre | Spot Bar

Paint & Flirt: 20 septembre | Paint It Easy

Quiz Night: 24 septembre | Nelson Bar

Double Date & Board Games: 30 septembre | Plaza Bar

(traduit et adapté par mbr)