La publicité de Sydney Sweeney pour Novig a causé une polémique mondiale: voici où se cache le vrai problème. image: watson/imago

Analyse

Voici le vrai problème des seins de Sydney Sweeney

Le scandale autour de la publicité très dénudée de Sydney Sweeney révèle la double morale d’Hollywood. De la sexualité? Oui, pourquoi pas, mais…

Daniele Muscionico / ch media

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Oups! She did it again: Sydney Sweeney, l’un des plus grands talents d’Hollywood, a refait scandale cette semaine. Nue, assise sur un panier de basket, allongée sur une table de billard avec pour seul accessoire des protège-tibias et une balle de foot, ou encore les seins à peine dissimulés par des ballons de rugby.

Vous reprendrez bien une petite dose de provoc'? Image: imago

Sydney Sweeney, 29 ans, blonde, les yeux bleus, des formes surnaturelles. Une beauté dans les standards. Confiante, à l’aise et décontractée avec la sexualité et la nudité. Elle sait parfaitement assurer sa propre promotion et met son corps musclé à contribution dans une publicité pour la plateforme de paris sportifs Novig.

Le sexe fait vendre, et Sydney Sweeney obéit à cette logique du marché. Avec application, elle vend ce qui est demandé et expose à la génération Z d’Hollywood comment fonctionne le système.

Le business hollywoodien des corps

Les visages et les corps des stars hollywoodiennes constituent leur capital. Les footballeuses professionnelles américaines Alex Morgan et ses collègues ont fait de la publicité pour les sous-vêtements Calvin Klein, tout comme Serena Williams qui a vendu de la lingerie. Lindsey Vonn a posé nue.

La championne de ski, dans le plus simple appareil. image: firsttracksonline

Mais Sydney Sweeney, qui a toujours été un sujet politique, en prend plein la figure. Un shitstorm prévisible. Mais pourquoi, au juste?

La provocation rappelle la dernière polémique: l’été dernier, pour la marque de jeans American Eagle, l’actrice avait tourné une publicité avec le slogan «Sydney Sweeney has great Jeans». Des petits malins réactionnaires en avaient fait un programme idéologique. «Jeans» sonnerait comme «Genes», autrement dit, Sydney Sweeney aurait de «bons gènes».

Elle s’était alors retrouvée soupçonnée de racisme. Il n’y avait plus qu’un pas à franchir pour que le débat autour des politiques identitaires s’en mêle. L’affaire avait fini par remonter jusqu’au sommet. Donald Trump était intervenu et avait qualifié la campagne publicitaire de «hottest Ad out there» («la pub la plus sexy qui soit») sur Truth Social.

Et ce n’est pas tout. Peu après, on apprenait que l’actrice était inscrite comme républicaine en Floride depuis 2024. C’est ce qu’indiquait le registre électoral américain, accessible au public. Rien ne permet d’affirmer que l’actrice a voté pour Trump, mais depuis cette révélation, elle est placée sous le soupçon général. Le mouvement MAGA se l’est appropriée et l’a érigée en Américaine modèle. Pas faute pour elle de répéter à tout-va qu’elle refuse toute récupération politique.

La solidarité féminine est «fake»

Furieux, les détracteurs de Sydney Sweeney pour American Eagle le sont tout autant aujourd’hui. Cette fois, les critiques proviennent surtout des femmes, en particulier issues du sport de haut niveau. La nageuse olympique Ariarne Titmus et la sprinteuse Amy Hunt n'ont pas caché leur colère dans des posts consultés par des millions d'internaute.

Ces athlètes ont raison sur un point: dans un monde idéal, ce n’est pas le corps qui compte, mais la performance sportive.

Mais plutôt que du mépris, l’actrice mériterait de la reconnaissance. Après tout, ce que réussit Sydney Sweeney relève également de la performance. A Hollywood, la jeune femme de 29 ans accomplit quelque chose qui mérite d’être imité - ce, sans le soutien de ses collègues féminines. Bien au contraire.

Dans le magazine Vanity Fair, Sweeney a raconté les humiliations publiques infligées par une productrice et dressé un bilan sévère de son expérience hollywoodienne:

«La solidarité féminine est fake. Rien de tout cela n’est vrai. C’est une façade pour toutes les autres choses qu’elles disent dans le dos des autres» Sydney Sweeney, à Vanity Fair

Quelles sont donc les qualités particulières de Sydney Sweeney? La jeune femme prise pour cible par des féministes possède au moins autant de talent que de sens des affaires. En peu de temps, elle est passée d’un personnage de la série Euphoria au statut d’actrice détestée par certains, mais encensée pour ses qualités professionnelles.

La publicité à Times Square, à New York, le 15 septembre 2026. Image: imago

Sur le chemin de la célébrité et de rôles toujours plus importants, elle a décroché deux nominations aux Emmy Awards et amassé au passage une fortune considérable. En 2026, son patrimoine est estimé entre 40 et 50 millions de dollars.

Cela correspond à la stratégie de Sydney Sweeney. Elle ne gagne pas sa vie uniquement grâce à ses rôles au cinéma, mais diversifie intelligemment sa marque. Dès le début de sa carrière, elle a fondé sa propre société de production. Lorsque la suite de The Housemaid, The Housemaid’s Secret, sortira au cinéma fin 2027, son entreprise en tirera également d’importants bénéfices.

La nouvelle Marilyn Monroe?

Businesswoman ambitieuse, Sydney Sweeney bâtit un modèle économique reposant sur plusieurs piliers: jeu d’actrice, production, collaborations avec des marques et participations dans des entreprises. Elle n’est ainsi pas seulement l’égérie officielle de Novig, l’entreprise à l’origine de sa dernière polémique: elle en est également partenaire stratégique et actionnaire.

Cela signifie toutefois que la publicité de Sydney Sweeney aujourd’hui descendue en flammes n’est pas une intrusion qui lui aurait été imposée par quelqu’un d’autre. C’est elle qui a décidé de la manière dont elle souhaitait exploiter commercialement son corps et sa sexualité. Et n’en a-t-elle pas parfaitement le droit?

Le phénomène Sweeney rappelle la carrière de Marilyn Monroe. L’histoire semble se répéter de manière désagréable. Deux incarnations parfaites du sex-symbol blond qui tentent de conserver le pouvoir sur elles-mêmes.

Sydney Sweeney semble désormais même jouer consciemment avec ce lien historique. Plusieurs de ses tenues ont explicitement été interprétées comme des hommages à Marilyn. Contrairement à l'actrice emblématique des années 50 et 60, Sydney Sweeney vit à une époque où il est beaucoup plus facile de garder le contrôle sur son propre corps.

Son plus grand ennemi reste pourtant le même qu’à l’époque: la double morale d’Hollywood, qui autorise certes les femmes à afficher leur sexualité. Mais seulement à condition qu’elles n’en tirent elles-mêmes aucun profit. Un privilège qui reste l'apanage des hommes.

(traduit et adapté par mbr)

Vidéo: watson