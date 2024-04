Voici la photo de presse de l'année et elle va vous briser le coeur

Image: worldpressphoto

Voici la photo de presse de l'année et elle va vous briser le cœur

Le jury du concours «World Press Photo» a désigné un cliché de Mohammed Salem, pris à Gaza, comme étant la photographie la plus marquante de l'année.

C'est une photographie bouleversante. L'image montre une Palestinienne endeuillée, tenant dans ses bras sa petite nièce, tuée lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Ce cliché, dont la composition rappelle étrangement un tableau de peinture classique, a remporté jeudi le premier prix du World Press Photo. Ce concours récompense les photoreportages du monde entier.

Image: worldpressphoto

Ce cliché a été pris par Mohammed Salem, un photographe de l'agence Reuter. Cette femme s'appelle Inas Abu Maamar et sa nièce de cinq ans, Saly, a été tuée avec sa mère et sa sœur par un missile qui a frappé leur maison à Khan Younis, en octobre dernier.



Dix jours après le début du conflit déclenché par l'attaque du Hamas contre Israël, Mohammed Salem se trouvait à l'hôpital Nasser de Khan Younis le 17 octobre 2023. C'est lorsqu'il s'est rendu à la morgue qu'il a vu cette femme de 36 ans, en larmes, tenant dans ses bras le corps de la petite fille enveloppé dans un sac mortuaire.



«C'était un moment puissant et triste et j'ai senti que l'image résumait au sens large ce qui se passait dans la bande de Gaza» Mohammed Salem worldpressphoto

Pour le Jury, cette image est «une sorte de message littéral et métaphorique sur l'horreur et la futilité du conflit» et représente «un argument incroyablement puissant en faveur de la paix».

Les autres lauréats

La photographe sud-africaine Lee-Ann Olwage en reportage pour le magazine GEO, a remporté le prix «Histoire de l'année» avec son portrait intime d'une famille malgache vivant avec un parent âgé atteint de démence.

L'Ukrainienne Julia Kochetova a gagné le prix de la catégorie «format ouvert». Un projet interactif qui associe le photojournalisme et le documentaire personnel sous la forme d'un journal intime afin de «montrer au monde ce que signifie vivre avec la guerre comme réalité quotidienne».

Le prix du projet «long terme» a été remporté par le Vénézuélien Alejandro Cegarra pour ses images monochromes de migrants et de demandeurs d'asile tentant de traverser la frontière sud du Mexique, prises pour le New York Times.

Les photos primées au World Press Photo 2024 ont été sélectionnées parmi 61 062 candidatures présentées par 3851 photographes de 130 pays. Les photos sont exposées dans l'église Nieuwe Kerk d'Amsterdam jusqu'au 14 juillet.