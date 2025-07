Le prince William débarque en Suisse: ce que l'on sait

La princesse de Galles s'est illustrée en treillis militaire à Salisbury, en Angleterre, le 8 mars 2023. (Photo by Steve Reigate - WPA Pool/Getty Images)

La princesse de Galles s'est illustrée en treillis militaire à Salisbury, en Angleterre, le 8 mars 2023. (Photo by Steve Reigate - WPA Pool/Getty Images)

S'il décide de prolonger son séjour en Suisse de quelques heures, il est fort probable que William opte pour le bien nommé «Grand Hotel Les Trois Rois», habitué à recevoir des personnalités de haut rang en toute discrétion (sa grand-mère, Elizabeth II, y a elle-même posé ses valises, selon l'établissement). L'établissement est, qui plus est, situé à seulement une quinzaine de minutes de voiture du Parc Saint-Jacques.

Dans la mesure où il ferait le trajet seul, on ignore si le prince de Galles restera pour la nuit en terres helvétiques. Lors de sa venue, il y a deux semaines à Zurich, William est arrivé en jet privé juste avant le début de la rencontre, et il est reparti immédiatement après, selon 20 Minuten.

Il n'aurait manqué la vision de son équipe nationale bataillant pour conserver son titre pour rien au monde. Ce, même si le futur roi d'Angleterre, sa femme Kate et leurs trois enfants sont au beau milieu de leurs vacances d'été.

Parrain de la Fédération anglaise de football, le prince de Galles a confirmé qu'il serait bel et bien présent à la finale de l'Euro féminin ce dimanche, au Parc Saint-Jacques de Bâle, pour acclamer les Lionnes. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens.

