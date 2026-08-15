Rares sont les bikinis qui ne donnent pas l'impression d'être à poil au bord de l'eau. Image: montage: watson/image: nomad tribe swim

Humeur

«T'es une none ou une pute»: il y a problème avec les maillots de bain

Au bord de l'eau, nombreuses sont celles qui portent peu de tissu, moi la première. Et si l'envie me prend d'en dévoiler moins, trouver une tenue de bain couvrante reste un défi. Pourquoi dois-je m'exhiber quand mes homologues masculins se prélassent les fesses bien cachées?

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La question ne semble plus se poser. Lorsque l'été pointe le bout de son nez, beaucoup de femmes dégainent leurs bikinis qui laissent peu de place à l'imagination et partent se prélasser au bord de l'eau. Moi la première. Sauf que selon la période du mois, les personnes côtoyées à la plage ou simplement l'humeur du jour, je n'ai pas envie de montrer chaque recoin de mon corps. D'autant plus que cette exposition engendre le désagréable sentiment que l'on est constamment en train de me mater.



Alors pourquoi je le fais, me direz-vous?



Pour la simple et bonne raison que mes maillots de bain ont un point commun: ils dévoilent au moins la moitié de mes fesses, si ce n'est plus selon le modèle. Heureusement, les hauts sont un chouïa plus couvrants, le choix étant plus vaste pour celles qui ne souhaitent pas avoir la poitrine presque nue.



Exaspérée par ce constat, j'ai entrepris, depuis quelque temps, une recherche d'alternative. Les collections défilent et, au fur et à mesure des essayages, je dois me rendre à l'évidence: je suis condamnée à m'exhiber. Du moins, si je souhaite une tenue de bain qui ne semble pas dater du siècle dernier.

«Commande sur Internet »

«Commande un maillot de bain sur Internet», me conseille une amie quand je lui fais part de ma frustration. Je ne suis toutefois pas convaincue qu'acheter un bikini sans l'essayer soit la solution. Je sais d'avance qu'il y a une chance sur deux qu'il ne m'aille pas.

Quoi qu'il en soit, un coup d'œil aux boutiques en ligne confirme la difficulté de concilier journée à la mer et fesses couvertes.

Voyez plutôt: C'est rikiki. Image: nomad tribe swim

On y croit... et non! Image: Calzedonia

Bref, vous avez compris. Image: Zalando/nomad tribe swim

Madone ou putain

A mesure que j'évoque cette problématique autour de moi, un sentiment inattendu survient: j'ai l'impression de passer pour une prude! Parce que je ne veux pas trop me découvrir, d'une part. D'autre part, parce que j'interroge une esthétique «sexy» rarement remise en cause et qui me paraît imposée en raison du peu d'options disponibles.



Et à mon amie de résumer:

«De toute façon, quoi qu’on fasse, on se fera critiquer. Si tu veux être couverte, t’es une nonne. Si tu veux mettre un string, t’es une pute» Ça, c'est dit.

Un double standard d'autant plus agaçant que mes homologues masculins ont le luxe de porter majoritairement des shorts de bain couvrants et confortables. En effet, je vous mets au défi de passer un après-midi avec un bas de maillot qui vous rentre sans cesse dans le derrière.

Bombes anatomiques

L'origine du bikini ne fera que confirmer ma révolte. Il a été inventé en 1946 par l'ingénieur français Louis Réard et, spoiler, les fesses étaient découvertes.

«Le maillot est tellement petit qu’il tient dans une boîte d’allumettes de 5 cm de côté» Jean-Christophe Gay, professeur à l'université Côte d'Azur gisetudestouristiques.fr

Le voici: La danseuse Micheline Bernardini présente le premier bikini lors d'un concours destiné à choisir la plus belle baigneuse, en juillet 1946. Image: Bettmann

Les femmes qui le portent sont qualifiées de bombes anatomiques – le nom «bikini» fait référence au le lieu où a explosé la quatrième bombe atomique. Le succès est tel que 500 000 lettres de fans sont envoyées, principalement par des hommes, souligne l'université de Cornell. Et d'ajouter:

«Dans les années 60, une campagne marketing de masse ciblant principalement les hommes a contribué à populariser le bikini. Une partie de l’attrait tenait au fait que de nombreuses femmes souhaitaient se présenter d’une manière qui plaise aux hommes.»

En 2026, il devient donc difficile de ne pas se demander à qui profite réellement aussi peu de tissu.

Faciliter le choix

Certes, plusieurs femmes m'ont affirmé qu'elles aimaient les maillots de bain échancrés qui dévoilent leur silhouette. Ce n'est d'ailleurs pas le sujet. La question du bikini invite simplement à réfléchir à pourquoi et pour qui nous le portons. Est-ce que l'esthétique me plait vraiment? Est-ce que je me sens bien dedans? Les marques devraient également se réveiller, arrêter de proposer et de propager un style largement dominant qui remonte aux années 1940 et imaginer plus de choix pour celles qui veulent simplement autre chose.



Et si l'été prochain, je ne trouve pas le Graal, je le fabriquerai moi-même.

