Posée dans votre canapé, sur les réseaux sociaux avec votre smartphone: comment ça fonctionne, au fait? Image: E+

Comment ça fonctionne, Internet? Une explication simple

Tout le monde, ou presque, l'utilise au quotidien. Pourtant, savez-vous vraiment comment fonctionne Internet? On vous explique.

Marc Stöckel / t-online

Un article de

Comment vivrions-nous sans Internet? Le «réseau» constitue la base de tout un tas d'aspects de notre existence, qu'il s'agisse de travail, d'achats, de communication ou de loisirs. Mais en fait, comment ça fonctionne, Internet? Voici la réponse.

Comme un envoi de colis

Ce que nous appelons aujourd'hui Internet est un réseau mondial composé d'innombrables ordinateurs qui communiquent entre eux via des équipements spécifiques organisés en infrastructure.

Par «ordinateurs», il ne faut pas seulement entendre votre PC ou Mac, mais aussi les serveurs, smartphones, tablettes, téléviseurs, consoles de jeux et tous autres appareils connectés.

L'échange de données sur Internet fonctionne de manière similaire à l'envoi de colis par la poste. L'expéditeur divise les informations à transmettre en paquets de données, dont la taille est limitée, et qui sont transmis selon un protocole nommé TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Ce protocole définit la structure et la transmission de chaque paquet: par exemple, il précise à quoi ressemblent les adresses des participants au réseau et comment les données contenues sont organisées. Il garantit ainsi que les paquets, même s'ils empruntent des chemins différents à travers Internet, parviennent au bon appareil pour y être correctement reconstitués et interprétés.

Une infrastructure essentielle

Pour que la transmission de données sur Internet fonctionne, l'expéditeur comme le destinataire doivent être connectés au réseau mondial. Cette connexion peut passer, par exemple, par une ligne DSL classique, une fibre optique, un réseau mobile ou un satellite. L'infrastructure nécessaire constitue les fournisseurs d'accès à Internet, appelés Internet service providers (ISP).

Chaque participant au réseau doit disposer d'une adresse IP propre, composée de plusieurs chiffres. Cela permet de distinguer chaque appareil des autres et de l'identifier de manière unique. A l'image de la distribution d'un colis postal, cela garantit que les paquets envoyés arrivent au bon destinataire et que la transmission des données sur Internet fonctionne correctement.

Le système de noms de domaine (DNS), quant à lui, permet aux utilisateurs de ne pas avoir à mémoriser les adresses IP numériques. Il suffit de saisir des noms de domaine, comme «watson.ch», dans le navigateur web. La traduction de chaque domaine en son adresse IP correspondante est assurée par des serveurs DNS.

Et voilà.

Traduit et adapté par Noëline Flippe