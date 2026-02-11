Le quatrième épisode de A Knight of the Seven Kingdoms est désormais aussi apprécié que certains des épisodes les plus iconiques de la série Game of Thrones, Image: HBO

Voici pourquoi «A Knight of the Seven Kingdoms» emballe les fans

Le spin-off de Game of Thrones a vu son quatrième épisode devenir le mieux noté de la saga. Et si ce qui semblait être une œuvre secondaire promettait une série à la hauteur de son aînée?

Entre le gigantisme de la saga Game of Thrones et son préquel House of The Dragon, les aventures du chevalier Dunk et de son écuyer semblaient totalement anecdotiques. Diffusée sur HBO Max depuis le 18 janvier, A Knight of the Seven Kingdoms adapte les nouvelles de George R.R. Martin dans le receuil Chroniques du chevalier errant qui met en scène les personnages de ser Duncan le Grand, plus connu sous le surnom de Dunk, et de son écuyer, un enfant surnommé l'Œuf.

Cette première saison adapte la nouvelle Le Chevalier errant, un récit court qui nous fait rencontrer Duncan, incarné par l'ancien joueur de rugby irlandais Peter Claffey. Cet ancien écuyer, issu d'un milieu modeste, était au service d'un vieux chevalier qui venait de mourir alors qu'il était en route pour un tournoi prestigieux. Adoubé et devenu Chevalier Errant, Dunk revêt ses armes et son armure, et décide de participer à sa place sous le nom de ser Duncan le Grand. Sauf que le tournoi de Cendregué devient le théâtre d'alliances fragiles et de rivalités, empreintes de cette cruauté propre à l'univers de Game of Thrones.

A Knight of the Seven Kingdoms est un récit simple, à hauteur d'homme, et se veut véritablement chevaleresque, sans les ambitions démesurées de ses grandes sœurs. Le ton du programme, davantage tourné vers l’humour que celui des deux autres productions de la franchise, surprend également.

Cette humilité, elle se ressent également sur la durée des épisodes, puisqu'on en compte six d'une trentaine de minutes, au lieu de l'heure habituelle. Un format justifié par le fait de vouloir coller au plus près à la nouvelle de George R.R. Martin dont est tirée la série, qui ne fait que 84 pages. Le showrunner Ira Parker explique dans une interview accordée à GQ ne pas avoir voulu diluer le récit dans des intrigues secondaires et des quêtes annexes.

«Ça nous permet d’être plus compacts et d’offrir quelque chose qui est un vrai plaisir» Ira Parker

A noter également que Duncan est le seul personnage de la saga à être véritablement preux et valeureux, confronté à un sens de la justice et de l'honneur, ce qui lui a valu sa légende. Le personnage est d'ailleurs cité pour ses hauts faits dans la série originale. C'est aussi le cas de son écuyer, l'Œuf, qui pose sur le monde un regard empreint de l'innocence et de la naïveté de l'enfance. Des éléments qui font de ce récit drôle et attachant un vent de fraîcheur dans l'univers épique et sombre créé par George R.R. Martin.

L'épisode 4, le meilleur de «GOT»

Diffusé vendredi 6 février au lieu du dimanche habituel en raison du Super Bowl, l'épisode 4, intitulé Sept, met en scène Duncan, qui, après avoir levé la main sur le prince Aerion Targaryen, est condamné à un jugement par combat et doit réunir en une nuit sept chevaliers afin de livrer bataille à l'équipe du prince. Si les conditions ne sont pas remplies à l'aube, il sera reconnu coupable et exécuté.

Alors que tout semble perdu, l'épisode prend un tournant inattendu avec l'arrivée spectaculaire d'un personnage à ses côtés, sur la musique iconique de la série. Une vraie surprise, puisque le célèbre thème de Game of Thrones n'avait encore jamais été entendu jusque-là.

Cette scène, qui, de sombre et sans espoir, devient épique, laisse les spectateurs suspendus avec une seule envie en tête: voir la suite. Ce sentiment de satisfaction, mêlé de frustration et parfois de choc en fin d'épisode, c'est ce qui a offert à HBO son plus grand succès télévisé à ce jour. Et c'est exactement ce que A Knight of the Seven Kingdoms reproduit, grâce à un rythme sans temps mort et une narration aux petits oignons qui transforme la petite histoire en une grande.

Cet épisode, emprunt d'héroïsme, a suscité une vague d’enthousiasme chez les fans. Les avis et critiques ont été tellement enthousiastes qu’il affiche désormais des notes quasi parfaites sur les sites américains IMDb et Rotten Tomatoes: 9,7 sur IMDb et 100 % sur Rotten Tomatoes.

L'épisode 4 de A Knight of the Seven Kingdoms est désormais aussi apprécié que certains des épisodes les plus iconiques de la série Game of Thrones, comme La Bataille des bâtards et Les Pluies de Castamere, qui obtiennent tous deux un impressionnant 9,9 sur 10.

Il ne reste plus que deux épisodes avant la conclusion de cette première saison. Toutefois, les fans seront heureux d'apprendre que le tournage de la suite a d'ores et déjà commencé et que sa diffusion est prévue pour 2027.

Alors que la plupart des productions de grandes envergures connaissent des pauses de plusieurs années entre chaque saison, HBO a l'intention de diffuser la série chaque année, et devrait cibler trois saisons, soit le nombre de nouvelles qui composent le receuil de George R.R. Martin. L’univers de Westeros reviendra lui dès cet été 2026, avec la saison 3 de House of the Dragon sur HBO Max.