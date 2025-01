Elle offre une énorme récompense pour retrouver ses bijoux volés

En l'absence de ses propriétaires, il a dérobé pour 10,5 millions de livres de bijoux , dont une broche ornée de diamants et saphirs et un collier en platine signés Van Cleef & Arpels, un collier de diamants et émeraude Boucheron, ainsi qu' un sac Kelly de Hermès en croco d'une valeur de 150 000 livres et 15 000 livres en cash.

Fragment d'une peinture funéraire polychrome représentant des hommes portant du grain, une gazelle ou une antilope, deux lapins ou lièvres, tandis que le dernier porte un joug avec du grain et un certain nombre d'objets peu clairs.Thèbes, Égypte 18e dynastie, vers 1350 av.

Sans Nouvel An, on ne survivrait pas

Pas besoin de réveillonner avec faste pour poser ses maigres espoirs sur l'année suivante. Il suffit de se croire scénaristes. Et si l'on profitait pour prendre nos vies pour des sitcoms à multiples saisons?

Imaginons deux minutes l'existence sans un stand de ravitaillement commun. Sans le moindre moment pour souffler, constater le désastre, avaler une coupette comme une aspirine, mettre nos espoirs à jour et nous moquer du beau-frère dégarni. On aurait affaire à des vies qui démarreraient dans le placenta et se termineraient dans un cimetière, sans l'opportunité de compter ensemble les salves de déboires qu'il nous reste à digérer en tant que société.



On serait bien plus épuisés qu’aujourd’hui.