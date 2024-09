Le défilé Croisière de Chanel au Grand Palais à Paris, le 3 mai 2018. WireImage

Cet événement iconique fait son retour au Grand Palais

Fermé depuis plusieurs années pour cause de travaux, le Grand Palais rouvrira ses portes au public en octobre. Quoi de mieux pour l'inaugurer que la tenue de l'un de ses événements phares: le défilé Chanel. Un partenariat qui ne date toutefois pas d'hier. On vous raconte.

Plus de «Société»

En 2005, Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel, décide de prendre d'assaut l'un des lieux les plus emblématiques de Paris: le Grand Palais, rue de Bercy, érigé pour l'Exposition universelle de 1900 et arbitrant depuis de prestigieux événements et expositions.

Pendant plus d'une décennie, il fera de l'endroit son terrain de jeu, le transformant parfois de fond en comble – en place Vendôme, en supermarché ou en casino – pour organiser des défilés grandioses dont les férus de mode se souviennent aujourd'hui encore. «Si vous faites un défilé avec uniquement des robes et des filles qui sortent d'une pièce et en traversent une autre, il ne sera pas vu dans le monde entier», disait-il à l'époque, cité dans les colonnes du New York Times.

«Chanel, c'est la mode, mais c'est aussi la beauté. Il faut que ce soit mondial» Karl Lagerfeld

Voyez plutôt: Le Grand Palais transformé en place Vendôme et plongé dans le noir, en juillet 2011. Un décor inspiré du film Metropolis, selon Vogue Getty Images Europe

Karl Lagerfeld réaménage le lieu en supermarché durant la Fashion Week de Paris, en mars 2014. Image: Corbis Entertainment

Puis en casino, en juillet 2015. Image: Corbis Entertainment

Après plusieurs années d'absence pour cause de rénovations et d'aménagements du bâtiment, Chanel investira à nouveau le Grand Palais le mardi 1er octobre lors de la Fashion Week de Paris. La maison de couture y présentera sa collection printemps-été 2025 et inaugurera ainsi officiellement la réouverture du lieu au public, après les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Un grand retour qui ne s'arrête cependant pas uniquement au défilé.

Mécène exclusif

Depuis 2018 en effet, sous l'égide de Karl Lagerfeld, Chanel devient le mécène exclusif du Grand Palais et contribue à hauteur de 25 millions d'euros à sa rénovation, dont les travaux ont débuté en 2021. Un engagement qui vient justement d'être réitéré jusqu'en 2028 pour un montant de 30 millions d'euros.

Ce soutien est «essentiel» pour aider à la programmation artistique et culturelle – l'Etat français ne fournit que 17% du budget annuel de l'institution, rappelle WWD – et assure à la maison de couture l'exclusivité de l'utilisation de la nef, la structure de verre et d'acier, pour ses défilés. D'éventuelles synergies seront également possibles, «sans pour autant influencer la programmation», assure Bruno Pavlovsky, président mode chez Chanel.

Le défilé Chanel Haute Couture, en juillet 2010. Image: French Select

Poste vacant

A l'approche du jour J, deux questions restent en suspens: qui reprendra les rênes de la direction artistique de Chanel? En juin dernier, Virginie Viard annonçait son départ après avoir été critiquée pour son manque d'audace. La succession qui se devait temporaire – elle aura finalement duré cinq ans – a été soigneusement préparée par le Kaiser. Plusieurs noms ont été mentionnés, mais rien n'est pour l'heure confirmé. Affaire à suivre!

Défilé Chanel sous la direction artistique de Virginie Viar, en janvier 2020. Getty Images Europe

Seconde interrogation: à quoi ressemblera le défilé de cet automne? Sera-t-il audacieux et extravagant? Selon certains, Virginie Viar a réalisé des shows plus «minimalistes», contrairement à ceux de son prédécesseur. La question a été posée à Bruno Pavlovsky: «Cela dépendra de l'éventuel nouveau directeur artistique», répondait-il. Et d'ajouter:

«J'espère que nous occuperons la nef avec l'audace qu'il faut, parce que c'est important, mais sans chercher à rivaliser avec le travail extraordinaire de Karl» Bruno Pavlovsky, au WWD.

Réponse(s) le 1er octobre prochain.