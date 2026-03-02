ciel clair
Big Arch: le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger

Personne ne demande à Chris Kempczinski de bosser en cuisine, mais il pourrait au moins bouffer correctement le «Big Arch» devant la caméra. Près de 9 000 commentaires se fichent de lui sur son compte Instagram et c’est très marrant. Florilège.
02.03.2026, 19:0102.03.2026, 19:01
Fred Valet
Fred Valet

Chris Kempczinski est réputé pour se filmer dans son bureau en train de manger de la merde des produits McDonald’s, face à la caméra. Une façon, sans doute, de se montrer proche du peuple et de prouver que le PDG de la plus grande chaîne de fast-food au monde goûte parfois ce qu’il fourre dans le gosier de plus de 70 millions de clients par jour.

Les manières quelque peu précieuses et le sourire pincé de ce grand patron américain de 57 ans accentuent la satisfaction de le voir déballer de la junk-food abordable chaque semaine sur son compte Instagram.

Son salaire annuel? Près de 20 millions de dollars.

Seulement voilà, au début du mois de février, l’une de ses vidéos a déclenché un véritable torrent de commentaires.

Début février, Chris Kempczinski a décidé de s’attaquer au burger le plus dodu de l’assortiment, le bien nommé «Big Arch». Un monstre de plus de 1 000 calories, qui couvre à lui seul «96% des besoins quotidiens recommandés en matières grasses», avertissait une nutritionniste.

Ce «défi des grosses faims», dixit la comm’ de McDo, est disponible en Suisse depuis bientôt une année, mais sous un autre nom: «The M». Pourquoi? Parce qu’en allemand, «Big Arch» peut être traduit par... «gros cul».

Ce burger de McDo a un problème à cause des Suisses allemands

Sur cette vidéo, le CEO de la chaîne de fast-food se met donc à déballer le burger tout en lâchant quelques commentaires. Et, en premier lieu... une promesse à laquelle personne ne va croire sur parole:

«Je vous le dis tout de suite, je vais goûter ce Big Arch, mais ce sera aussi mon lunch aujourd’hui»
Chris Kempczinski

Traduction: «Juré craché, je vais finir ce gros burger, mais pas devant la caméra, sorry not sorry». En outre, sa façon de tenir et de manipuler la bête laisse planer le doute sur la fréquence à laquelle le CEO met vraiment du McDo dans son estomac: «C’est une grosse morce!», qu’il balancera tout fier, alors que sa bouche n’a en réalité arraché qu’une miette du burger.

Résultat, sa vidéo, publiée le 2 février, va être le théâtre d’un véritable raz-de-marée de commentaires moqueurs. Alors que ses publications atteignent rarement plus de 200 réactions, cette fois, près de 9 000 internautes rivalisent de gouaille depuis un mois.

Voici les commentaires les plus inspirés

«C’est quoi le contraire de véritable et authentique?»
«C’est la plus petite première bouchée que j’ai vue de ma vie»
«J’aime ce produit»
«J’ai peur quand tu appelles la nourriture un produit»
«Même la portion de frites du CEO est remplie à moitié, soyons rassurés»
«Ce monsieur n’aime pas les produits qu’il vend»
«Je n’ai rien vu de moins naturel que ça. On ne devrait pas voir des CEO faire des trucs normaux, j’aime pas ça»
«Une fois la caméra éteinte, le burger va finir sa vie à la poubelle»
«L’aura de ce mec pue la salade au chou kale»
Coca-Cola relance un gros débat sur la fondue en Suisse
«Fantastique pub pour Burger King»
«Moi à 10 ans, quand mes parents me forçaient à manger mes légumes»
«C’était particulièrement douloureux à regarder. Pas merci»

Un internaute s’est contenté de comparer le CEO à Squidward qui effleure un burger:

GIF animéJouer au GIF
«C’est tout de même passablement embarrassant»
«Au moins, tu m’as convaincu de ne plus manger de fast-food de ma vie»
«Est-ce que la bouchée que tu as prise est avec nous dans la pièce?»
«Il dit ‘une sorte de pain’, c’est rassurant pour ce qu’on nous fait avaler»

La vidéo en intégralité, faites-vous votre propre avis sur sa technique;)

Enfin, sachez que cette séquence n’a pas seulement suscité des milliers de commentaires, mais aussi des parodies parfaitement délicieuses sur les réseaux sociaux.

Exemple:

Une chose est sûre, le brave Chris Kempczinski n’a pas dépassé son quota de graisse pour la journée avec ce «lunch» expédié en une minute.

