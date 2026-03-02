Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger
Chris Kempczinski est réputé pour se filmer dans son bureau en train de manger
de la merde des produits McDonald’s, face à la caméra. Une façon, sans doute, de se montrer proche du peuple et de prouver que le PDG de la plus grande chaîne de fast-food au monde goûte parfois ce qu’il fourre dans le gosier de plus de 70 millions de clients par jour.
Les manières quelque peu précieuses et le sourire pincé de ce grand patron américain de 57 ans accentuent la satisfaction de le voir déballer de la junk-food abordable chaque semaine sur son compte Instagram.
Son salaire annuel? Près de 20 millions de dollars.
Seulement voilà, au début du mois de février, l’une de ses vidéos a déclenché un véritable torrent de commentaires.
Début février, Chris Kempczinski a décidé de s’attaquer au burger le plus dodu de l’assortiment, le bien nommé «Big Arch». Un monstre de plus de 1 000 calories, qui couvre à lui seul «96% des besoins quotidiens recommandés en matières grasses», avertissait une nutritionniste.
Ce «défi des grosses faims», dixit la comm’ de McDo, est disponible en Suisse depuis bientôt une année, mais sous un autre nom: «The M». Pourquoi? Parce qu’en allemand, «Big Arch» peut être traduit par... «gros cul».
Sur cette vidéo, le CEO de la chaîne de fast-food se met donc à déballer le burger tout en lâchant quelques commentaires. Et, en premier lieu... une promesse à laquelle personne ne va croire sur parole:
Traduction: «Juré craché, je vais finir ce gros burger, mais pas devant la caméra, sorry not sorry». En outre, sa façon de tenir et de manipuler la bête laisse planer le doute sur la fréquence à laquelle le CEO met vraiment du McDo dans son estomac: «C’est une grosse morce!», qu’il balancera tout fier, alors que sa bouche n’a en réalité arraché qu’une miette du burger.
Résultat, sa vidéo, publiée le 2 février, va être le théâtre d’un véritable raz-de-marée de commentaires moqueurs. Alors que ses publications atteignent rarement plus de 200 réactions, cette fois, près de 9 000 internautes rivalisent de gouaille depuis un mois.
Voici les commentaires les plus inspirés
Un internaute s’est contenté de comparer le CEO à Squidward qui effleure un burger:
La vidéo en intégralité, faites-vous votre propre avis sur sa technique;)
Enfin, sachez que cette séquence n’a pas seulement suscité des milliers de commentaires, mais aussi des parodies parfaitement délicieuses sur les réseaux sociaux.
Exemple:
Une chose est sûre, le brave Chris Kempczinski n’a pas dépassé son quota de graisse pour la journée avec ce «lunch» expédié en une minute.