Frappée par un drame, Léa de la Star Ac fait une annonce à ses fans
«Aujourd'hui, ma grand-mère nous a quittés. Je l'aime et je sais qu'elle veillera sur moi.» C'est sur Instagram que Léa Doffey, la finaliste suisse de la Star Academy, a annoncé le décès de sa grand-maman. Elle poursuit:
Une mauvaise nouvelle pour les fans
En effet, la Biennoise est actuellement pleine tournée Star Ac Tour, qui réunit depuis plusieurs semaines les anciens élèves de la promotion 2025 dans toute la France. Léa Doffey termine toutefois son message avec une annonce qui va décevoir ses fans:
Celle qui avait fait de sa famille «le moteur de toute son aventure musicale», écrit Public, quitte donc temporairement la tournée. Elle ne se produira pas ce week-end à Lyon et à Marseille, comme prévu. La Romande donnera toutefois un dernier concert à l'Arkea Arena de Bordeaux ce vendredi 1er mai.
Le magazine rappelle que la famille de la chanteuse «lui a toujours donné la force d'avancer». Dans un entretien accordé au 19:30 de la RTS, elle avait d'ailleurs confié:
Léa Doffey ne s'est, pour l'instant, pas exprimée sur la suite de son aventure musicale. (ag)