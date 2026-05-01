La finaliste de la Star Academy Léa Doffey a annoncé une triste nouvelle à ses fans. Image: Instagram @lea.doffey

Frappée par un drame, Léa de la Star Ac fait une annonce à ses fans



Sur Instagram, la Biennoise a annoncé le décès de sa grand-maman. Actuellement en tournée en France, elle montera une dernière fois sur scène ce soir avant de rentrer en Suisse pour être auprès de ses proches.

Plus de «Société»

«Aujourd'hui, ma grand-mère nous a quittés. Je l'aime et je sais qu'elle veillera sur moi.» C'est sur Instagram que Léa Doffey, la finaliste suisse de la Star Academy, a annoncé le décès de sa grand-maman. Elle poursuit:

«Ce soir, j'ai décidé de quand même monter sur scène, car ce rêve, elle l'a partagé avec moi et je voulais qu'elle me voit sur scène» Léa Doffey, sur Instagram

Une mauvaise nouvelle pour les fans

En effet, la Biennoise est actuellement pleine tournée Star Ac Tour, qui réunit depuis plusieurs semaines les anciens élèves de la promotion 2025 dans toute la France. Léa Doffey termine toutefois son message avec une annonce qui va décevoir ses fans:

«Demain, je rentre en Suisse auprès de mes proches. Je vous remercie et je m'excuse de ne pas être là pour ce week-end»

Léa Doffey a annoncé le décès de sa grand-maman sur Instagram. Image: Instagram @lea.doffey

Celle qui avait fait de sa famille «le moteur de toute son aventure musicale», écrit Public, quitte donc temporairement la tournée. Elle ne se produira pas ce week-end à Lyon et à Marseille, comme prévu. La Romande donnera toutefois un dernier concert à l'Arkea Arena de Bordeaux ce vendredi 1er mai.

Le magazine rappelle que la famille de la chanteuse «lui a toujours donné la force d'avancer». Dans un entretien accordé au 19:30 de la RTS, elle avait d'ailleurs confié:

«Ils me donnent tous une force incroyable. Ils sont derrière moi, donc c'est pour eux, c'est pour moi. Je leur ai cassé la tête pendant longtemps en disant que je voulais faire de la musique et là, ça m’arrive»

Léa Doffey ne s'est, pour l'instant, pas exprimée sur la suite de son aventure musicale. (ag)