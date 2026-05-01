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L’Oscar de Pavel Talankine disparaît lors d’un vol Lufthansa

Pavel Talankin, winner of the award for documentary feature film for &quot;Mr. Nobody against Putin,&quot; attends the Governors Ball after the Oscars on Sunday, March 15, 2026, in Los Angeles. (AP Ph ...
La statuette que Pavel Talankine tient dans sa main a disparu après avoir été placée en soute lors d’un vol au départ de New York.Image: AP Invision

Lufthansa égare l'Oscar d'un opposant à Poutine

Egarée après avoir été placée en soute par les autorités de sécurité américaines lors d’un vol au départ de New York, la statuette du réalisateur russe Pavel Talankine est activement recherchée.
01.05.2026, 13:4801.05.2026, 14:00

La compagnie aérienne Lufthansa a annoncé vendredi qu'elle recherchait une statuette des Oscars égarée, appartenant au réalisateur russe Pavel Talankine. Les services de sécurité américains l'auraient empêché de l'emporter à bord d'un vol au départ de New York.

Pavel Talankine, qui a remporté un Oscar pour son documentaire «Mr Nobody contre Poutine», n'a pas été autorisé à emporter la statuette en cabine lors d'un vol depuis l'aéroport JFK mercredi, a rapporté le site d'actualité cinématographique Deadline.

Les responsables de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA) lui ont dit que la statuette pouvait être utilisée comme une arme et il a été contraint de l'enregistrer en soute dans une boîte en carton, selon Deadline. A son arrivée en Allemagne, la statuette dorée avait disparu.

«Nous regrettons profondément cette situation», a déclaré Lufthansa dans un communiqué. Elle ajoute:

«Notre équipe traite cette affaire avec le plus grand soin et la plus grande urgence, et nous menons une recherche exhaustive afin de nous assurer que l'Oscar soit retrouvé et restitué aussi rapidement que possible».

«Jamais de problème»

Pavel Talankine, 35 ans, vidéaste dans une petite école russe de province, a créé la sensation lorsqu'il a remporté en mars l'Oscar du meilleur long métrage documentaire au côté du réalisateur américain David Borenstein.

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Composé d'images que Talankine avait fait sortir clandestinement de Russie, «Mr Nobody contre Poutine» retrace l'introduction, dans les écoles russes, de cours patriotiques pro-guerre sous la présidence de Vladimir Poutine, dans le contexte de l'offensive de Moscou en Ukraine.

Le réalisateur a déclaré à Deadline qu'il avait pris l'avion au moins une douzaine de fois avec la statuette sans aucun problème. «C'est totalement incompréhensible qu'ils considèrent un Oscar comme une arme», a-t-il déclaré à son arrivée à Francfort jeudi matin, ajoutant que lors de ses précédents vols, il «l'avait emporté en cabine, et il n'y avait jamais eu le moindre problème».

Un agent de Lufthansa lui avait proposé de l'accompagner jusqu'à la porte d'embarquement et de garder la statuette pendant le vol, mais ce plan a été rejeté par un responsable de la TSA, selon Deadline. (tib/ats)

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