Société
People

Bad Bunny se produira au Super Bowl 2026

Bad Bunny se produira au Super BowlPuerto Rico Bad Bunny
Bad Bunny se produira au Super Bowl.Keystone

On connaît la star qui se produira au Super Bowl

Le mystère est levé concernant l'artiste qui enflammera la scène du Super Bowl en février 2026.
29.09.2025, 09:2829.09.2025, 11:05

La NFL et Apple Music ont confirmé que la superstar portoricaine Bad Bunny sera la tête d'affiche du célèbre spectacle de la mi-temps. L'événement - qui est le plus regardé de l'année outre-Atlantique - aura lieu au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie. Il s'agit d'une véritable consécration pour tout artiste qui est choisi pour y performer.

L'artiste de 31 ans a annoncé la nouvelle via une vidéo postée sur son compte Instagram.

La sélection de Bad Bunny (de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio) est un signal fort de l'importance croissante de la musique latine et du reggaeton à l'échelle mondiale.

Après le succès d'Usher lors de l'édition précédente et le passage de Rihanna en 2023, la NFL continue de miser sur des artistes ayant une portée internationale massive. Bad Bunny, qui a dominé les plateformes de streaming ces dernières années et battu de nombreux records de tournées, est l'un des artistes les plus écoutés au monde.

Selon RTL, La participation de Bad Bunny est aussi un geste politique majeur dans l'Amérique trumpiste.

«Le chanteur ne manquera pas d'y faire référence. Engagé, Bad Bunny a renoncé à réaliser une tournée aux États-Unis pour limiter le risque que la police de l'immigration (ICE) n'interpelle des membres de son public.»
RTL
Bad Bunny explique pourquoi il boude les Etats-Unis

Une ascension durable

Bad Bunny, souvent surnommé le «Roi du Latin Trap», s'est d'abord fait connaître en 2016 avec sa chanson Diles. Il n'a cessé de gagner en reconnaissance, avant d'exploser en 2020.

L'année 2023 a marqué un tournant: il est devenu le premier artiste en langue espagnole à voir son album, Un Verano Sin Ti, nommé aux Grammy Awards dans la prestigieuse catégorie Album de l'année.

Ce fan inconditionnel de catch est également devenu une icône de mode, et a marqué les esprits avec sa campagne pour Calvin Klein.

Bad Bunny a (encore) cassé internet

(jod)

