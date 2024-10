Katy Perry. Keystone

Katy Perry a fêté son anniversaire en grande pompe à Genève

Katy Perry était à Genève pour fêter son 40e anniversaire.

La chanteuse américaine Katy Perry a choisi Genève pour célébrer ses quarante ans, entourée d'invités prestigieux. Au programme: dîner au Grand Théâtre, visite du CERN, un repas suisse traditionnel aux Pâquis et sa consoeur Sia a même poussé la chansonnette.

Selon The Mirror, la star était accompagnée de son fiancé Orlando Bloom et de la compagne du milliardaire Jeff Bezos, Lauren Sanchez, lors de cette soirée somptueuse qui s'est déroulée au Ritz-Carlton de Genève.

Pour le trajet jusqu'au lieu de la fête, qui s'est déroulée au siège du CERN (!), Katy Perry a également offert à ses invités des jeux de cartes Monopoly personnalisés, une bouteille de champagne Moet, ainsi qu'un article de journal des années 1940 relatant à son son anniversaire.

Comme le rapporte la Tribune de Genève, la chanteuse et ses amis ont ensuite dîné au Grand Théâtre, où ils ont assisté à un récital de piano et ont pu dégusté un filet de bœuf, du Mont-d’Or à la truffe, suivi par des fraises et un sorbet au sureau pour le dessert. Happy Birthday Katy! (jch)