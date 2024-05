People

Une ado demande à un tribunal romand de prélever l’ADN d’Alain Delon

La fille d'Ari Boulogne, adolescente, a saisi la justice genevoise pour demander un test ADN prouvant qu'Alain Delon est son grand-père biologique.

La fille d'Ari Boulogne, lequel affirmait être le fils d'Alain Delon ce que ce dernier a toujours démenti, a saisi la justice genevoise pour demander un test ADN. Révélée par la Tribune de Genève, cette requête déposée vendredi auprès du Tribunal civil de première instance vise à déterminer si l'acteur est le grand-père biologique de l'adolescente.

Ari Boulogne en 2001. Image: Screenshot archive Ina

«Je confirme avoir déposé ce jour la requête de mesures super provisionnelles contre Alain Delon», a confirmé à Saskia Ditisheim, l'avocate de l'adolescente de 16 ans. Elle demande de nommer des experts pour procéder au prélèvement de l'ADN de l'acteur. Elle a précisé:

«Tout le monde a le droit de connaître sa filiation et notre mandante ne fait pas exception à la règle»

Décédé en mai 2023 à l'âge de 60 ans, Ari Boulogne était le fils de la top model, chanteuse et actrice allemande Nico, icône de Velvet Underground. Enfant, Ari avait été élevé par la propre mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, dont il porte le nom.

Ari Boulogne et sa maman Nico, en 1966. Image: www.imago-images.de

Ces dernières années, Ari Boulogne avait fait une demande de reconnaissance de paternité auprès de la justice française. Il avait été débouté en appel en septembre 2021 en raison du lieu de résidence d'Alain Delon, situé en Suisse.

Delon est toujours malade

Gravement malade, l'acteur âgé de 88 ans, qui a été placé sous «curatelle renforcée», se trouve actuellement dans sa propriété de Douchy (F). Depuis début janvier, les trois enfants de la star se mènent une guerre fratricide, par médias et justice interposés, jurant chacun vouloir protéger la légende du cinéma, à la santé déclinante depuis un AVC en 2019.

Ses fils, Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, estiment que leur père est manipulé par leur soeur, Anouchka, 33 ans, qui leur aurait caché son état de santé et souhaiterait le ramener en Suisse où elle vit. Dernier épisode en date: Anouchka Delon a intenté un procès à ses deux frères pour atteinte à la vie privée après la diffusion de l'enregistrement d'une conversation entre elle et son père. (sda/ats)