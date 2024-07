Le drame du 12 juillet a choqué les chantiers romands et nationaux. Un amas d'échafaudages qui a ôté la mort à trois ouvriers. Keystone

Echafaudages effondrés à Malley: «Il y avait eu plus de 100 contrôles»

La Suva a donné une conférence de presse ce mercredi pour faire le point sur le drame «Malley Phare». Le chantier est actuellement suspendu et aucune déclaration ne sera faite tant que l'enquête est en cours.

«Ce n'est pas une conférence de presse, mais plutôt une discussion de fond», cadrait d'emblée Jean-Luc Alt, porte-parole de la Suva. Cette discussion de fond se déroulait en visioconférence et non en présentielle, un détail qui peut interroger.

La Suva, comme elle l'explique, n'a pas plus de détails à communiquer concernant le terrible accident qui s'est déroulé le 12 juillet dernier. L'effondrement des échafaudages avait causé la mort de trois ouvriers et fait huit blessés, dont quatre graves. L'enquête étant toujours en cours, comme nous le signifiait un peu plus tôt par courriel Jean-Luc Alt, il faudra s'armer de patience avant d'avoir des réponses définitives:

«Nous ne pouvons faire aucune déclaration en lien avec cet accident»

Net recul des accidents sur les chantiers

Mais quelques éclaircissements étaient à l'ordre du jour, surtout après un tel drame. Il était question de chiffres, spécialement, pour rappeler l'évolution de la sécurité sur les chantiers helvétiques.

L'organe de prévention des accidents s'est d'abord félicité de la baisse des accidents sur les chantiers, rappelant que la tragédie de Malley restait une situation exceptionnelle. «Sur les 10 dernières années, il y a un recul de 9% des accidents et un recul de 18% sur les accidents graves», avance Olivier Favre, directeur de la division la sécurité du travail à la Suisse romande à la Suva.

«Selon la statistique LAA, le risque des cas d’accidents professionnels sur les chantiers est en baisse constante. Dans le secteur principal de la construction, le risque d’accident a diminué de 9% au cours des dix dernières années. Le risque d’accident les plus graves et le risque de décès ont diminué de 18%» Jean-Luc Alt, porte-parole de la Suva.

La Suva confirme qu'en termes d’accidentologie, «le nombre de cas d’accident sur les chantiers est en recul, ce qui traduirait une amélioration».

Plus de 100 contrôles ont été faits sur le chantier de «Malley Phare»

Les contrôles ont par ailleurs été abordés. La Suva rappelle que 51 collaborateurs et collaboratrices effectuent des contrôles de chantier pour la Suva en tant qu’organe d’exécution.

La plupart des contrôles sont inopinés. «Dans ces contrôles, 20% sont liés à des signalements ou à des dénonciations par des tiers», ajoute Olivier Favre.

Concernant le chantier de «Malley Phare» (début 2022), les contrôles étaient légion: «Depuis le début des travaux du chantier Malley-Phare, 110 visites documentées ont été faites sur le chantier vaudois», renseigne le chef de la division de la sécurité en Suisse romande.

Quels sont les hypothèses?

La Suva refuse de donner des explications tant que l'enquête est en cours. Il est pour l'heure impossible d’en dire plus sur les contrôles et la Suva refuse de se prononcer, pour la protection des données. «Nous attendons que le Ministère public fasse son enquête.»

Les hypothèses restent toujours multiples. Le monte-charge est pointé du doigt, tout comme les «ponts de recette», les plateformes où les matériaux lourds sont réceptionnés, souvent décriés dans le milieu, d'après les dires de certains ouvriers interrogés. «Ce type d'installation reste nécessaire», répond Olivier Favre.

«Pour les éléments de construction volumineux, tels que des cadres de fenêtres, les plateformes de réception sont souvent la solution la plus sûre. L’installation de pont de recette fait partie des mesures usuelles et de l’état de la pratique sur les chantiers d’une certaine envergure.» Jean-Luc Alt.

La Suva nous glisse que les «ponts de recette» et les échafaudages étaient gérés par la même entreprise. Elle ajoute aussi qu'une quarantaine de sociétés travaillaient sur le chantier «Malley Phare».

Quand le chantier reprendra-t-il?

L'autre interrogation portait sur la reprise des travaux. La Suva confirme que le chantier va rester bloqué. Il y a la pause estivale jusqu’à mi-août et dans cet intervalle, un processus de vérifications sera mené sur le chantier.

Personne n’est sur le site pour mener des travaux, rapporte la Suva. Il y a une validation de la sécurité au travail et ce sera seulement là que le chantier pourra reprendre.