Visée par une mesure d'éloignement après des accusations de violences sur leur fils, l'actrice dément et met en cause son ex-époux Olivier Martinez. Keystone

Halle Berry et Olivier Martinez s'affrontent au tribunal

Accusée par son ex-mari d'avoir exercé des violences sur leur fils de 12 ans, l'actrice américaine fait désormais l'objet d'une mesure d'éloignement. La star oscarisée rejette en bloc ces allégations et dénonce en retour le comportement du comédien français.

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Une vive bataille judiciaire oppose de nouveau Halle Berry à son ancien compagnon Olivier Martinez. Selon plusieurs publications américaines, le comédien français accuse l'actrice oscarisée d'actes de violence commis sur leur fils Maceo, âgé de 12 ans. Les faits se seraient déroulés le 26 septembre dernier au domicile californien de la star. D'après la requête déposée en justice, le jeune garçon aurait contacté son père après un affrontement physique au cours duquel sa mère l'aurait agrippé au cou tout en lui lançant: «Qui domine maintenant? Qui domine?».

Dans son dossier, le comédien soutient qu'il ne s'agit pas d'un épisode isolé envers leur enfant et déclare avoir lui-même fait l'objet d'agressions verbales et psychologiques répétées, relaie le Huffington Post. Prenant la mesure de ces déclarations, le juge a fait droit à sa demande le jeudi 1er octobre en rendant une ordonnance de protection temporaire. Ce dispositif contraint la star hollywoodienne à conserver un périmètre de sécurité d'au moins cent mètres vis-à-vis de son ex-époux.

L'injonction ne suspend pas pour autant ses droits de visite auprès de l'adolescent, mais exige que chaque entrevue s'effectue sous le contrôle d'un tiers. La justice se réunira à nouveau le 16 octobre lors d'une audience destinée à trancher sur une éventuelle pérennisation de ces restrictions.

La réponse de Halle Berry

La réaction du camp de l'actrice ne s'est pas fait attendre. Par l'intermédiaire de sa défense, la star de A l'ombre de la haine réfute ces attaques et dénonce à son tour les agissements de son ex-mari. Elle a notamment fait référence à «une violente dispute lors de Thanksgiving en 2012 entre son compagnon de l’époque, Gabriel Aubry, et Olivier Martinez».

«La démarche engagée aujourd’hui n’est pas totalement inattendue de la part d’une personne dont les comportements erratiques, possessifs et violents sont bien documentés. Heureusement, Halle est habituée à ce genre de comportement scandaleux de la part de M. Martinez.» Marina Beck, avocate d’Halle Berry, auprès de TMZ.

En couple à partir de 2010, Halle Berry et Olivier Martinez s'étaient mariés en 2013 avant la naissance de leur enfant, puis avaient engagé une procédure de divorce tumultueuse formalisée en 2016. Ce nouvel épisode judiciaire vient raviver des tensions jamais totalement apaisées entre les deux anciens conjoints.

(jod)