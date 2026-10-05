bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
Société
People

Halle Berry et Olivier Martinez s'affrontent au tribunal

Halle Berry attends the 11th annual Tribeca Chanel women&#039;s filmmaker program &quot;Through Her Lens&quot; luncheon on Tuesday, Sept. 22, 2026, at Locanda Verde in New York. (Photo by Evan Agostin ...
Visée par une mesure d'éloignement après des accusations de violences sur leur fils, l'actrice dément et met en cause son ex-époux Olivier Martinez.Keystone

Halle Berry et Olivier Martinez s'affrontent au tribunal

Accusée par son ex-mari d'avoir exercé des violences sur leur fils de 12 ans, l'actrice américaine fait désormais l'objet d'une mesure d'éloignement. La star oscarisée rejette en bloc ces allégations et dénonce en retour le comportement du comédien français.
05.10.2026, 08:4305.10.2026, 08:43

Une vive bataille judiciaire oppose de nouveau Halle Berry à son ancien compagnon Olivier Martinez. Selon plusieurs publications américaines, le comédien français accuse l'actrice oscarisée d'actes de violence commis sur leur fils Maceo, âgé de 12 ans. Les faits se seraient déroulés le 26 septembre dernier au domicile californien de la star. D'après la requête déposée en justice, le jeune garçon aurait contacté son père après un affrontement physique au cours duquel sa mère l'aurait agrippé au cou tout en lui lançant: «Qui domine maintenant? Qui domine?».

Dans son dossier, le comédien soutient qu'il ne s'agit pas d'un épisode isolé envers leur enfant et déclare avoir lui-même fait l'objet d'agressions verbales et psychologiques répétées, relaie le Huffington Post. Prenant la mesure de ces déclarations, le juge a fait droit à sa demande le jeudi 1er octobre en rendant une ordonnance de protection temporaire. Ce dispositif contraint la star hollywoodienne à conserver un périmètre de sécurité d'au moins cent mètres vis-à-vis de son ex-époux.

Halle Berry s'est vengée d'Adrien Brody
Halle Berry s'est vengée d'Adrien Brody

L'injonction ne suspend pas pour autant ses droits de visite auprès de l'adolescent, mais exige que chaque entrevue s'effectue sous le contrôle d'un tiers. La justice se réunira à nouveau le 16 octobre lors d'une audience destinée à trancher sur une éventuelle pérennisation de ces restrictions.

La réponse de Halle Berry

La réaction du camp de l'actrice ne s'est pas fait attendre. Par l'intermédiaire de sa défense, la star de A l'ombre de la haine réfute ces attaques et dénonce à son tour les agissements de son ex-mari. Elle a notamment fait référence à «une violente dispute lors de Thanksgiving en 2012 entre son compagnon de l’époque, Gabriel Aubry, et Olivier Martinez».

«La démarche engagée aujourd’hui n’est pas totalement inattendue de la part d’une personne dont les comportements erratiques, possessifs et violents sont bien documentés. Heureusement, Halle est habituée à ce genre de comportement scandaleux de la part de M. Martinez.»
Marina Beck, avocate d’Halle Berry, auprès de TMZ.

En couple à partir de 2010, Halle Berry et Olivier Martinez s'étaient mariés en 2013 avant la naissance de leur enfant, puis avaient engagé une procédure de divorce tumultueuse formalisée en 2016. Ce nouvel épisode judiciaire vient raviver des tensions jamais totalement apaisées entre les deux anciens conjoints.

(jod)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Un selfie à l’aéroport peut ruiner vos vacances
Un selfie à l’aéroport peut ruiner vos vacances
Jonas Schneiter brise un tabou «qui reste béton dans les vestiaires»
Jonas Schneiter brise un tabou «qui reste béton dans les vestiaires»
de Margaux Habert
La physiothérapie change de tarif en Suisse
La physiothérapie change de tarif en Suisse
de Anna Wanner
Ce business discret qui fait casquer les détenus en Suisse
Ce business discret qui fait casquer les détenus en Suisse
de Hanna Hubacher
Serrer la main du pape? C'est 500 000 francs
4
Serrer la main du pape? C'est 500 000 francs
de Manuel Meyer, Madrid
Pourquoi boire la «mauvaise eau» risque de gâcher vos repas
1
Pourquoi boire la «mauvaise eau» risque de gâcher vos repas
de Marine Brunner, Fred Valet
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Griffin, l'IA qui imite l'humain à la perfection
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Attention à ces commentaires sur les réseaux sociaux
Sous les publications des médias suisses et français, des commentaires cherchent à vous faire cliquer pour voler vos identifiants. Explications d'un spécialiste.
«J'étais pas prêt pour keh92.com». Ces messages inondent la section des commentaires sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, sur les pages des médias, en Suisse comme en France. Plusieurs noms de site qui reviennent avec récurrence: tepu.lol et keh92.com.
L’article