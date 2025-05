L'innovation de Kim Kardashian: le soutien-gorge avec tétons percés. Image: instagram/skims

Kim Kardashian lance un soutien-gorge qui fait scandale

L'entrepreneuse et star de télé Kim Kardashian a lancé un soutien-gorge avec des tétons percés avec sa marque Skims. A peine commercialisé, le sulfureux produit suscite déjà la controverse.

Sabeth Vela Suivez-moi

Plus de «Société»

Kim Kardashian est une femme vraiment très occupée. La mère de quatre enfants vient non seulement d'obtenir son diplôme de droit après six ans d'études, mais elle mène également d'une main de maître sa marque de Shapewear et Loungewear, Skims.

Diplômée! Kim a partagé sa joie sur Insta 👇

Cette dernière fait d'ailleurs régulièrement le buzz avec ses gammes très innovantes. En 2023, c'est un soutien-gorge avec tétons apparents Skims qui faisait hausser tous les sourcils.

Voilà la pièce Pour rappel, les soutiens-gorge avec «effets tétons apparents» existent depuis 2023.

Et désormais, c'est une nouvelle pièce commercialisée qui fait vivement réagir sur les réseaux. Il s'agit d'un soutien-gorge dont les tétons sont non seulement apparents... mais également percés.

Il y a fort à parier que la punchline marketing pour promouvoir la nouvelle pièce va rester dans les annales.

«Il y a assez de choses douloureuses quand on est une femme. Obtenez le ooh sans le aïe»

Voilà qui devrait permettre, à travers un t-shirt, de mettre en valeur cette petite fantaisie osée, sans pour autant faire l'impasse sur le rembourrage du soutien-gorge.

Les réactions au sujet de cette nouvelle idée sont mitigées. Par exemple, sous la publicité Skims sur Instagram, il y a des commentaires comme:

«Est-ce une mauvaise blague?»

Ou:

«C'est quoi ce bordel?»

On trouve aussi:

«Cool, maintenant je n'ai plus besoin d'en faire des vrais»

«Pas mal pour les filles qui ne sont pas sûres si elles veulent les percer ou pas encore 🤷🏼 pourquoi pas»

Ou encore:

«C'EST ça la créativité dans la mode!»

Le soutien-gorge sera disponible chez Skims à partir de jeudi.

L'histoire des piercings au téton

Laisser apparaître ses tétons, et donc aussi ses piercings, à travers son t-shirt n'a rien de nouveau dans la culture pop. Le mouvement «Free the Nipple» (réd. Libérez le téton) a été lancé par l’activiste Lina Esco en 2012. Le mouvement proteste contre la politique inégalitaire de seins nus qui permet aux hommes d’être «tétons nus» en public, alors que c’est tabou pour les femmes.

L’histoire du piercing au téton remonte bien plus loin. Selon Vice, Isabeau de Bavière, reine de France au XVe siècle, était déjà une pionnière des bijoux de poitrine. La reine de l'époque aimait les décolletés profonds, à tel point qu'elle aurait introduit le décolleté dans les tenues de cour.

On dit que son décolleté s'étendait du cou jusqu'au nombril et était en outre accentué à l'aide de bijoux. Pour mettre davantage en valeur ses tétons, ils étaient en outre maquillés et décorés de piercings en diamant reliés par des chaînes de perles et d'or. Parfois, de minuscules capuchons décoraient également leurs mamelons.