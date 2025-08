Miley fait un retour en fanfare sur pages glacées.

Miley Cyrus se dévoile complètement nue



Miley Cyrus fait son grand retour! En plus d'un nouveau titre, elle est en couverture d'un magazine avec non pas une, mais trois photos différentes. L'une d'elles la montre même dénudée.

Plus de «Société»

Connue pour ses looks provocateurs, Miley Cyrus a souvent changé de style au fil des années, n'hésitant pas à jouer sur sa liberté de ton. Il y a deux mois, elle faisait déjà sensation à New York en faisant la promotion de son neuvième album, Something Beautiful, vêtue d'une robe transparente au décolleté plongeant.

La chanteuse avait déjà fait le choix de ne pas porter de soutien-gorge, se contentant d'une culotte noire. Elle franchit désormais un cap en posant complètement nue pour la couverture d'un magazine.

Trois covers croustillantes

Miley Cyrus fait la une du magazine Perfect. Non pas une, mais trois couvertures différentes avec la star seront publiées le 11 août. Les fans peuvent toutefois déjà les précommander.

Les clichés sont l'œuvre des photographes Paolo Roversi et Lynette Garland. Un des clichés la montre dans un style à la Marie-Antoinette, un look décalé par des baskets. Le second cliché la montre dans un corset vintage de la collection de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren.



La chanteuse réagit à son look dénudé

Sur Instagram, la couverture montrant Miley Cyrus nue a généré le plus de réactions. Plus de 234 000 personnes ont «liké» la publication. Sur cette photo en noir et blanc, l'artiste de 32 ans apparaît sans maquillage, ses cheveux bouclés retombant sur ses épaules.

La main de la chanteuse cache sa poitrine, tandis que ses nombreux tatouages sont mis en évidence sur son corps. Le cliché s'arrête juste avant la zone intime. Miley Cyrus affirme au sein du magazine Perfect, à propos de cette photo:

«Même si je ne porte rien, j'ai le sentiment que cela dégage une certaine force»

Dans la section dédiée aux commentaires, on peut lire:

«Quelle femme! On t'aime, Miley»

Un autre internaute a également écrit: «Elle est totalement nue, mais elle en fait de l'art!» (watson.de)