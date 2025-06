Pour comprendre

Où et pourquoi la Pentecôte est un jour férié en Suisse?

On vous explique point par point ce que signifient l'Ascension et la Pentecôte et dans quels cantons ces jours sont fériés.

Quand ont lieu l'Ascension et la Pentecôte?

L'Ascension a eu lieu le jeudi 29 mai 2025.

a eu lieu le jeudi 29 mai 2025. La Pentecôte a lieu le dimanche 08 juin 2025, soit dix jours après l'Ascension.

a lieu le dimanche 08 juin 2025, soit dix jours après l'Ascension. Cette année, le lundi de Pentecôte tombe le 09 juin 2025.

Les dates sont différentes chaque année et se réfèrent directement à Pâques. L'Ascension a lieu 39 jours après le dimanche de Pâques et dix jours avant la Pentecôte.

Quelle est la signification de l'Ascension?

image: Pixabay

Selon la foi chrétienne, l'Ascension et Pentecôte sont liées au Vendredi saint et à Pâques. Selon le récit biblique, Jésus est mort le Vendredi saint après avoir été trahi et condamné à être crucifié parce qu'il prétendait être le fils de Dieu. Le dimanche de Pâques, il serait ressuscité.

Après sa résurrection, Jésus se serait montré à ses disciples à plusieurs reprises, pendant les 40 jours qui ont suivi en parlant du royaume de Dieu. Le dernier jour, il se serait «élevé au ciel»: C'est ce que l'on célèbre le jour de l'Ascension.

Quelle est la signification de la Pentecôte?

image: Herrad von Landsberg

C'est dix jours après que la Pentecôte est fêtée. Le cinquantième jour après Pâques, il aurait été demandé aux disciples de répandre les enseignements de Jésus dans le monde entier. C'est ce que l'on considère comme la «naissance» de l'Eglise.

Le jour de la Pentecôte varie chaque année. La date dépend de la date de Pâques, qui est fixée au premier dimanche suivant la première pleine lune après le début du printemps.

Dans quels cantons l'Ascension et Pentecôte sont-ils des jours fériés?

L'Ascension est un jour férié dans toute la Suisse. Il est assimilé au dimanche.

La situation est différente pour la Pentecôte. Le lundi de Pentecôte n'est pas un jour férié dans tous les cantons. Il existe même des différences régionales au sein des cantons.

Le lundi de Pentecôte est donc un jour férié dans les cantons suivants:

Zurich

Berne

Bâle-Ville et Bâle-Campagne

Schaffhouse, les deux cantons d'Appenzell, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie

Dans les cantons romands de Vaud, Genève et Jura.

(pit)

Traduit et adapté de l'allemand par sia