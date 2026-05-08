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Bonnie Tyler est dans le coma

02.10.2023, Berlin: Die Sängerin Bonnie Tyler singt während eines Konzerts der Tour «40 Jahre Total Eclipse of the Heart» im Admiralspalast.
Bonnie Tyler à Berlin en 2023.Image: keystone

Bonnie Tyler est dans le coma

Suite à une opération d'urgence au Portugal, la chanteuse a été placée dans un coma artificiel. Âgée de 74 ans, elle devait entamer le 22 mai une tournée en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni notamment.
08.05.2026, 14:3408.05.2026, 14:34

Bonnie Tyler, célèbre pour son tube Total Eclipse of the Heart, a été placée dans un coma artificiel jeudi à la suite d’une opération d’urgence au Portugal. Son agent a confirmé l’information vendredi, suscitant une vive émotion parmi ses admirateurs.

«Les médecins de Bonnie l'ont placée dans un coma artificiel pour favoriser son rétablissement. Nous vous demandons de respecter son intimité en ces moments difficiles», a indiqué son porte-parole, Judd Lander.

Tournée européenne

La chanteuse de 74 ans, connue pour sa chevelure blonde et sa voix rocailleuse, a été admise mercredi à l'hôpital de Faro, où elle possède une résidence secondaire, pour une «opération intestinale d'urgence».

Son entourage avait dans un premier temps annoncé que l'intervention s'était «bien déroulée» et que la star était «en convalescence», sans donner plus de détails sur son état de santé.

La chanteuse devait entamer le 22 mai une tournée qui devait la mener notamment en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni.

Millard d'écoutes sur Spotify

De son vrai nom Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler est née en 1951 au pays de Galles. Elle se fait connaître à la fin des 1970 avec des titres comme It's a Heartache. Mais c'est le tube Total Eclipse of the Heart, sorti en 1983, qui fait d'elle une sensation dans le monde entier et se classe numéro 1 des charts dans de nombreux pays.

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Après cette ballade puissante, qui a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify au début de l'année 2026, elle enchaîne avec le succès Holding Out for a Hero (1984), sur la bande-originale du film Footloose.

Bonnie Tyler a également porté les espoirs du Royaume-Uni en 2013 au concours de l'Eurovision avec Believe in me, où elle a fini à la 19e place.

Elle a été récompensée par la reine Elizabeth II, peu avant la mort de cette dernière en septembre 2022. Charles III lui a ensuite remis la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) en 2023 pour services rendus à la musique. (ag/ats)

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