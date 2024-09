Cette Suissesse représente 50 millions de chrétiens à travers le monde

Rita Famos, présidente de l'Eglise évangélique réformée de Suisse, a été élue samedi à la présidence de la Communion d'Eglises protestantes en Europe.

Rita Famos. Keystone

La présidente de l'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS), Rita Famos, a été élue samedi à la présidence de la Communion d'Eglises protestantes en Europe (CEPE). Cet organe représente environ 50 millions de chrétiens protestants à travers le monde.

Rita Famos a été élue lors de la 9ᵉ assemblée générale de la CEPE à Sibiu, en Roumanie, indique lundi l'EERS dans un communiqué. Elle dirigera l'exécutif de la Communion, qui comprend aussi l'évêque estonien Marko Titus et le professeur de théologie allemand Georg Plasger.

La CEPE est «la voix commune des protestants au niveau européen, une référence pour le dialogue œcuménique et interreligieux», souligne l'EERS dans son communiqué. Elle comprend depuis 1973 une centaine d'Eglises luthériennes, méthodistes, réformées et unies de plus de 30 pays d'Europe et d'Amérique du Sud. (jah/ats)