Le 21 mars, c'est la Journée mondiale de la trisomie 21. Cette vidéo de sensibilisation va changer votre vision du handicap.

Depuis six ans, la Journée mondiale de la trisomie 21 (ou syndrome de Down) est célébrée le 21 mars. Aujourd'hui, dans le monde entier, des manifestations, des initiatives et des campagnes visent à sensibiliser le public à cette maladie génétique non héréditaire. La date n'a pas été choisie au hasard. Les personnes atteintes du syndrome de Down ont le 21e chromosome en triple exemplaire – d'où le 21e jour du troisième mois de l'année.

Syndrome de Down Le syndrome de Down est une maladie génétique non héréditaire qui se caractérise par la présence de 47 chromosomes au lieu de 46 dans les cellules du porteur. La 21e paire porte un chromosome supplémentaire, raison pour laquelle le syndrome de Down est également appelé trisomie 21. C'est aujourd'hui la cause la plus fréquente de handicap mental. On estime qu'il y a environ 5000 personnes atteintes en Suisse et plus de cinq millions dans le monde.

Cette année, une campagne a particulièrement attiré l'attention à l'approche du 21 mars. Il s'agit d'une vidéo de l'organisation italienne «Coor Down»:

La vidéo aborde le phénomène de ce que l'on appelle la «prophétie auto-réalisatrice». L'actrice et présentatrice canadienne Madison Tevlin, elle-même atteinte du syndrome de Down, montre à l'aide de quelques exemples pourquoi la société devrait faire davantage confiance aux personnes handicapées, au lieu d'essayer de les protéger. «Assume that I can, so maybe I will», tel est le message de la campagne. En français:

«Pars du principe que je peux le faire, et peut-être que j'y arriverai»

Un message qui fait mouche

La vidéo est également connue des organisations suisses de soutien aux personnes atteintes du syndrome. «Le message est exactement celui que nous aimons toujours faire passer au public», explique Rahel Beusch de chez Insieme 21.

«Les personnes atteintes du syndrome de Down ont un sens aigu de ce que les autres pensent d'elles. Si vous les considérez comme des "handicapés", c'est ce qu'ils seront pour vous. Mais si on les traite comme des égaux, ils en surprendront plus d'un par leurs capacités. Avec de l'encouragement et du soutien, ainsi que la conviction qu'ils peuvent accomplir quelque chose, il y a de grandes chances qu'ils y parviennent.» Rahel Beusch, de l'organisation Insieme 21

La deuxième partie de la vidéo est particulièrement rigolote. Elle fera probablement sourire les personnes qui côtoient régulièrement des personnes atteintes du syndrome de Down. En effet, «les personnes atteintes de trisomie 21 sont très déterminées, parfois aussi dans le non-vouloir», explique Rahel Beusch.

Engagement en Suisse

En Suisse aussi, plusieurs organisations profitent du 21 mars pour attirer l'attention sur la trisomie 21.

Insieme 21, Avventuno et ART 21 ont par exemple lancé ensemble une campagne d'affiches participative. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent ainsi envoyer une photo, qui sera accompagnée du logo et du slogan de cette année «Fini les clichés!» Ils peuvent ensuite la télécharger, l'imprimer eux-mêmes et l'accrocher quelque part. L'idée peu coûteuse de cette campagne vient des Pays-Bas et est mise en œuvre en Suisse depuis 2007, comme l'indique le site web tri21.ch.

Une affiche pour la Journée mondiale du syndrome de Down. Image: tri21

En outre, selon Rahel Beusch, des actions de distribution ont lieu aujourd'hui dans toutes les régions de Suisse alémanique. Des cartes avec un appel aux dons et des cœurs en chocolat sponsorisés par Lindt seront distribués à cette occasion.

Traduit et adapté par Tanja Maeder