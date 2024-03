images: shutterstock

L'orgasme peut avoir ces 5 effets surprenants

Vous pensez que jouir est le truc le plus glamour que vous pourriez faire aujourd'hui? Détrompez-vous, certains symptômes post-coïtaux vont vite vous refroidir (au sens premier du terme).

Jennifer Buchholz / t-online

Plus de «Société»

Un article de

L'orgasme – beaucoup le décrivent comme un feu d'artifice émotionnel ou une explosion libératrice. Le corps tressaille de manière incontrôlée, tandis que des sentiments positifs et de détente se diffusent dans tout le corps. Ça, c'est la théorie.

Parce que des fois, ce n'est pas aussi glamour. Parfois, d'autres choses bien moins agréables arrivent après «la petite mort». Allez, on vous fait jouir de nos connaissances en matière de sexe, on vous listant quelques effets inattendus après le plaisir ultime:

Eternuer

Vous vivez pleinement ce moment, mais l'euphorie est interrompue par une crise d'éternuements? Cette situation est certes agaçante, mais pas complètement inconnue des scientifiques. Mahmood Bhutta, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, et Harold Maxwell, psychiatre, ont mené une étude sur ce phénomène. Les deux scientifiques n'ont pas pu lui attribuer une raison unique.

Ils partent toutefois du principe que l'orgasme déclenche des signaux dans le cerveau qui conduisent à l'éternuement.

Symptômes de la grippe

Le syndrome de malaise post-orgasmique (POIS) est certes relativement rare. Néanmoins, certaines personnes décrivent un état grippal après l'orgasme. Des symptômes à tout le moins semblables apparaissent, comme un malaise, des poussées de fièvre, des frissons et des sueurs.

L'épuisement extrême et la fatigue ne sont pas rares non plus. La plupart du temps, les symptômes apparaissent 30 minutes après avoir joui. On manque encore de données scientifiques à ce sujet.

Maux de tête

Pendant ou juste après l'orgasme, vous pouvez souffrir de maux de tête. La douleur commence dans la nuque, puis s'étend de plus en plus vers l'avant – c'est-à-dire vers le front. Il peut même y avoir des nausées et des vomissements. La cause de ce que l'on appelle les céphalées sexuelles n'a pas encore été entièrement étudiée. On sait toutefois que les femmes et les hommes souffrant de migraines sont plus souvent sujets aux céphalées sexuelles que les autres.

Pleurer

Si vous fondez en larmes après l'orgasme et que vous vous sentez profondément triste, vous n'êtes pas seul. En effet, ce que l'on appelle la dysphorie post-coïtale est connue de nombreux sexologues. Pas mal de zones d'ombre planent encore sur ce phénomène.

Ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens ne pleurent pas à cause de problèmes relationnels.

On suppose plutôt que ce sont les hormones et les processus chimiques du corps qui provoquent ce chaos émotionnel.

Jambes tremblantes

Il est tout à fait possible que vous ayez les jambes ou les genoux en coton après avoir conclu. Cette faiblesse musculaire est surtout observée chez les hommes. Leur taux de testostérone diminue en effet après le rapport sexuel. De plus, la capacité de contraction de la musculature diminue, a expliqué Uwe Hakus, entraîneur national de sprint, au magazine Fit for Fun. On peut avoir des sensations similaires dans les bras.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)