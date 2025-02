Vidéo: watson

Ce skieur a eu beaucoup de chance

Une spectaculaire avalanche dans le massif du Mont-Blanc a emporté un skieur. Celui-ci a réussi à déclencher son airbag, ce qui lui a sauvé la vie.

Alors que trois amis profitaient d'une d'une descente de hors piste ce samedi 1ᵉʳ février dans le massif du Mont-Blanc, en Italie, une avalanche s'est déclenchée. Si les trois skieurs n'étaient dans la trajectoire de la clouée, un homme au loin qui les suivait a été emporté. Fort heureusement pour lui, son airbag lui a sauvé la vie. Le groupe de skieurs en randonnée est venu à son secours et ont alerté les sauveteurs qui ont rapidement évacué la victime, souffrant de blessures aux côtes et à une jambe.

Selon Léo Loux, le skieur freeride qui a filmé cette scène, l’utilisation de l’airbag a été salvatrice pour l’homme emporté sur 300 mètres par l’avalanche. Il a été retrouvé conscient et à la surface de la coulée. Sur son compte Instagram, il rappelle l’importance de bien préparer ses sorties en montagne : étudier le terrain, connaître l’état du manteau neigeux, skier accompagné et ne jamais sous-estimer une pente sous prétexte qu’on la connaît. Selon lui, «beaucoup trop d’accidents surviennent par manque d’attention et relâchement de concentration. »

«Ça nous remet à notre place de petit être humain» Léo Loux

Le 29 janver dernier, une skieuse suisse de trente ans est décédée après avoir été emportée par une coulée de neige en Haute-Savoie. Sur un autre domaine, toujours en Savoie, quatre Norvégiens sont morts fin janvier. Depuis le début de l’hiver, plus de 80 personnes ont été emportées par une avalanche en dehors des pistes et plusieurs y ont perdu la vie, dont la snowboardeuse Sophie Hediger.