Star Wars

Le sabre laser de Dark Vador a été vendu pour une fortune

Image

Le sabre de Dark Vador a été vendu: vous ne devinerez jamais combien

Le légendaire sabre laser de Dark Vador a trouvé preneur lors d'une vente aux enchères très attendue. La transaction a généré un gain record.
05.09.2025, 20:5705.09.2025, 20:57
Plus de «Société»

Un sabre laser de la saga Star Wars a été vendu aux enchères à Los Angeles pour l'équivalent de plus de trois millions d'euros.

Cette épée légendaire, l'un des accessoires les plus célèbres de l'histoire du cinéma, avait été estimée entre 1 et 3 millions de dollars. Elle a été adjugée 3,65 millions de dollars, frais d'enchères inclus, selon Propstore Auction. Il s'agit de l'accessoire Star Wars le plus cher jamais vendu aux enchères.

Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric

La maison de ventes n'a pas révélé l'identité de l'acquéreur.

Image
@Propstore

Cet accessoire emblématique a été utilisé dans des films tels que L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Il s'agit du premier sabre issu de l'univers Star Wars, et, si l'on en croit CNews, il avait été «tenu à l'écran par l'acteur David Prowse, iconique Dark Vador, ainsi que par sa doublure, le cascadeur et escrimeur olympique Bob Anderson».

Le tournage a laissé quelques traces d'usure. Le sabre laser avait été assemblé à partir de plusieurs pièces:

«L'accessoire devenu iconique avait été "bricolé" par le réalisateur Georges Lucas à partir de la poignée d'un flash d'appareil photo, auquel avaient été ajoutés des fils électriques et un circuit imprimé provenant d'une calculatrice pour une touche intergalactique.»
source: cnews

D'autres accessoires célèbres d'Hollywood étaient également proposés à la vente aux enchères, comme la ceinture et le fouet maniés par Harrison Ford dans Indiana Jones et la Dernière Croisade.

(sda/dpa)

