Le sabre de Dark Vador a été vendu: vous ne devinerez jamais combien

Un sabre laser de la saga Star Wars a été vendu aux enchères à Los Angeles pour l'équivalent de plus de trois millions d'euros.
Cette épée légendaire, l'un des accessoires les plus célèbres de l'histoire du cinéma, avait été estimée entre 1 et 3 millions de dollars. Elle a été adjugée 3,65 millions de dollars, frais d'enchères inclus, selon Propstore Auction. Il s'agit de l'accessoire Star Wars le plus cher jamais vendu aux enchères.
La maison de ventes n'a pas révélé l'identité de l'acquéreur.
Cet accessoire emblématique a été utilisé dans des films tels que L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Il s'agit du premier sabre issu de l'univers Star Wars, et, si l'on en croit CNews, il avait été «tenu à l'écran par l'acteur David Prowse, iconique Dark Vador, ainsi que par sa doublure, le cascadeur et escrimeur olympique Bob Anderson».
🔥 The wait is over... this IS the Darth Vader lightsaber you’ve been looking for!— Propstore (@propstore_com) July 15, 2025
Find out more with our exclusive reveal with the @THR https://t.co/EHeupDYSeo#DarthVader #Lightsaber #StarWars #Propstore
Le tournage a laissé quelques traces d'usure. Le sabre laser avait été assemblé à partir de plusieurs pièces:
D'autres accessoires célèbres d'Hollywood étaient également proposés à la vente aux enchères, comme la ceinture et le fouet maniés par Harrison Ford dans Indiana Jones et la Dernière Croisade.
(sda/dpa)