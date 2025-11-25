Si Brad Pitt vous écrit, ce n'est certainement pas Brad Pitt. Image: watson

Une Romande dépouillée par un faux Brad Pitt: «une honte indescriptible»

Séduite, isolée et sous pression, une retraitée vaudoise suit un faux Brad Pitt jusqu’à Los Angeles avant de réaliser l’ampleur de l’arnaque.

Pendant près d’un an, Patricia (prénom d'emprunt), une retraitée vaudoise, pense entretenir une relation amoureuse avec Brad Pitt. En réalité, elle échange avec un escroc, qui lui soutire au total près de 100 000 francs. Elle raconte son histoire dans Mise au point de la RTS.

Tout commence en mai 2024, lorsqu’elle reçoit sur Instagram un message d’une personne affirmant être la manageuse de l’acteur. Très vite, Patricia est mise en contact avec le prétendu Brad Pitt. «On a commencé à communiquer normalement comme deux personnes qui se rencontrent», explique-t-elle à nos confrères. Les échanges deviennent quotidiens, affectueux, voire passionnés.

«Je me laisse glisser dans ce sentiment amoureux» Patricia

«Mon amour, tu es mon tout maintenant et pour toujours», lui écrit-il. Convaincue de vivre une relation sincère, elle s’implique pleinement.

L'emprise s'installe

C’est à ce moment que l’arnaque se structure. Le faux Brad prétend vouloir organiser une rencontre, mais réclame 50 000 dollars, qu’il présente comme des frais imposés par son management. Après avoir résisté, Patricia cède. Elle verse d’abord 30 000 dollars, puis 20 000, indique la RTS.

«Il y a un tel stress pour moi que je me laisse avoir à aller à la banque et à payer» Patricia

A la fin de l’été 2024, alors que le véritable acteur se trouve à la Mostra de Venise, Patricia croit que la rencontre est imminente. Elle prépare un bagage, mais rien n’arrive. Pour se faire pardonner, l’escroc lui fait livrer des fleurs signées «Pitt».

Le piège se referme: Patricia est dans ce que les spécialistes appellent le «biais de l’engagement», rapporte la RTS. Après un premier paiement, il devient de plus en plus difficile pour elle de faire marche arrière. L’escroc sollicite encore 10 000 dollars pour des frais médicaux, puis 10 000 supplémentaires. Elle paie.

Il finit par lui proposer de le rejoindre aux Etats-Unis. Elle part pour Los Angeles, où elle attendra trois semaines dans un hôtel, seule, avant de renoncer. Entre-temps, elle a encore envoyé 20 000 dollars.

De retour en Suisse, elle découvre l’histoire d’Anne, une Française escroquée de plus de 800 000 euros par un faux Brad Pitt (lire ci-dessus ☝️). Les ressemblances la troublent, mais elle ne réalise toujours pas qu’elle est elle-même victime. Le déclic n’arrive que quelques jours plus tard, indique la chaîne romande. «Je crois que je me suis fait arnaquer», dit-elle en se rendant à la police. Le montant total avoisine les 100 000 francs.



«Il y a une honte indescriptible», confie à la RTS Patricia qui tente de se reconstruire après une année passée dans une relation qui n’a jamais existé. (jah)

