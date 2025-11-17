Vidéo: watson

Ces toilettes en or massif sont à vendre

Ce 18 novembre, des toilettes en or massif seront mises en vente chez Sotheby’s, à New York, pour 10 millions de dollars. Fonctionnelle, vous pouvez même y faire vos besoins, bien qu'il s’agisse d’une œuvre d’art.

Si vous avez trop d’argent et les mêmes goûts que Donald Trump en matière d’architecture d’intérieur, ces toilettes en or massif pourraient sûrement vous intéresser, à condition d’y mettre le prix.

Environ dix millions de dollars américains (soit huit millions de francs suisses) comme mise de départ, puisque ces gogues de luxe seront mises aux enchères par la prestigieuse maison Sotheby’s, à New York, ce mardi 18 novembre.

Ces toilettes entièrement fonctionnelles ont été réalisées en or 18 carats. Elles ne proviennent pas d’une marque de sanitaires prestigieuse, mais bien de l’esprit de l’artiste italien Maurizio Cattelan. Il s’agit d’une sculpture façon ready-made, dans la lignée de l’urinoir de Duchamp, intitulée America.

L’œuvre avait été exposée au musée Guggenheim de New York en 2016, avec un usage public, puisqu’elle était reliée à la plomberie du bâtiment. Plus de 100 000 personnes ont ainsi fait la queue pour vivre ce qui fut décrit comme une «intimité sans précédent avec une œuvre d’art».

America est présentée comme une satire des excès de richesses aux États-Unis et «des 1 % (comprenant les personnes les plus riches de la planète) pour les 99 autres pour cent». À propos de son oeuvre, le plasticien déclarait, amusé:

«Que vous mangiez un déjeuner à deux cents dollars ou un hot-dog à deux balles, le résultat est le même, côté toilettes» Maurizio Cattelan

Cependant, c’est une autre édition de cette sculpture qui sera proposée à la vente chez Sotheby’s, l’exemplaire original ayant été volé en 2019 lors de son exposition au palais de Blenheim, au Royaume-Uni. L’œuvre mise en vente est désormais le seul exemplaire existant d’America.

Image: Sotheby's

L’artiste italien est célèbre pour repousser les limites de l’art et dénoncer les dérives de notre société à travers ses œuvres. Son installation Comedian, qui consistait en une banane scotchée au mur à Art Basel Miami, avait également fait grand bruit. L’œuvre avait été vendue 6,2 millions de dollars à l’entrepreneur sino-américain Justin Sun, afin que celui-ci puisse… la décrocher et la manger.

La mise à prix de ces toilettes sera basée sur le cours de l’or le jour de la vente. Pesant 101,2 kilogrammes, ces commodités devraient donc atteindre une valeur d’environ huit millions de francs suisses.

L'œuvre la plus chère de Maurizio Cattelan jamais vendue aux enchères est une sculpture intitulée Him (lui), acquise en 2016 pour plus de 15 millions de dollars aux enchères chez Christie's. Cette statue en cire et en résine de polyester représente Adolf Hitler en costume gris, priant agenouillé.

