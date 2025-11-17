bien ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Société
Insolite

Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars sont en vente

Vidéo: watson

Ces toilettes en or massif sont à vendre

Ce 18 novembre, des toilettes en or massif seront mises en vente chez Sotheby’s, à New York, pour 10 millions de dollars. Fonctionnelle, vous pouvez même y faire vos besoins, bien qu'il s’agisse d’une œuvre d’art.
17.11.2025, 20:4617.11.2025, 20:46

Si vous avez trop d’argent et les mêmes goûts que Donald Trump en matière d’architecture d’intérieur, ces toilettes en or massif pourraient sûrement vous intéresser, à condition d’y mettre le prix.

Environ dix millions de dollars américains (soit huit millions de francs suisses) comme mise de départ, puisque ces gogues de luxe seront mises aux enchères par la prestigieuse maison Sotheby’s, à New York, ce mardi 18 novembre.

A propos des toilettes de Trump:

Trump est fier de ses toilettes

Ces toilettes entièrement fonctionnelles ont été réalisées en or 18 carats. Elles ne proviennent pas d’une marque de sanitaires prestigieuse, mais bien de l’esprit de l’artiste italien Maurizio Cattelan. Il s’agit d’une sculpture façon ready-made, dans la lignée de l’urinoir de Duchamp, intitulée America.

L’œuvre avait été exposée au musée Guggenheim de New York en 2016, avec un usage public, puisqu’elle était reliée à la plomberie du bâtiment. Plus de 100 000 personnes ont ainsi fait la queue pour vivre ce qui fut décrit comme une «intimité sans précédent avec une œuvre d’art».

America est présentée comme une satire des excès de richesses aux États-Unis et «des 1 % (comprenant les personnes les plus riches de la planète) pour les 99 autres pour cent». À propos de son oeuvre, le plasticien déclarait, amusé:

«Que vous mangiez un déjeuner à deux cents dollars ou un hot-dog à deux balles, le résultat est le même, côté toilettes»
Maurizio Cattelan

Cependant, c’est une autre édition de cette sculpture qui sera proposée à la vente chez Sotheby’s, l’exemplaire original ayant été volé en 2019 lors de son exposition au palais de Blenheim, au Royaume-Uni. L’œuvre mise en vente est désormais le seul exemplaire existant d’America.

La sculpture de l&#039;artiste italien Maurizio Cattelan intitulée «America».
Image: Sotheby's

L’artiste italien est célèbre pour repousser les limites de l’art et dénoncer les dérives de notre société à travers ses œuvres. Son installation Comedian, qui consistait en une banane scotchée au mur à Art Basel Miami, avait également fait grand bruit. L’œuvre avait été vendue 6,2 millions de dollars à l’entrepreneur sino-américain Justin Sun, afin que celui-ci puisse… la décrocher et la manger.

Ce geste lui a coûté 6 millions

La mise à prix de ces toilettes sera basée sur le cours de l’or le jour de la vente. Pesant 101,2 kilogrammes, ces commodités devraient donc atteindre une valeur d’environ huit millions de francs suisses.

L'œuvre la plus chère de Maurizio Cattelan jamais vendue aux enchères est une sculpture intitulée Him (lui), acquise en 2016 pour plus de 15 millions de dollars aux enchères chez Christie's. Cette statue en cire et en résine de polyester représente Adolf Hitler en costume gris, priant agenouillé.

Tout savoir sur les toilettes les plus précieuses au monde 👇

Vidéo: watson

lzo/ Traduit par Sainath Bovay.

Plus d'articles sur l'argent
Voici combien il faut gagner pour être riche dans votre canton
Voici combien il faut gagner pour être riche dans votre canton
de Alberto Silini
Il y a «un déséquilibre» entre les salaires et le prix des logements
1
Il y a «un déséquilibre» entre les salaires et le prix des logements
de Alberto Silini
La Poste suisse vous propose de faire de l'argent avec une cryptomonnaie
La Poste suisse vous propose de faire de l'argent avec une cryptomonnaie
de Patrick Toggweiler
Voici les communes suisses où les impôts vont le plus baisser
Voici les communes suisses où les impôts vont le plus baisser
de Alberto Silini
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
2
Voici les loyers en Suisse, commune par commune
3
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
Ce parti veut décriminaliser toutes les drogues en Suisse
Pour sortir du cercle vicieux du deal de rue, les Vert'libéraux vaudois veulent s'inspirer du modèle portugais, qui a décriminalisé toutes les drogues en 2001.
L'idée de la motion déposée cette semaine au Grand Conseil par le député David Vogel est de considérer les consommateurs non plus comme des criminels à envoyer en prison, mais comme des malades qu'il faut prendre en charge.
L’article