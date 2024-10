Mady Gio, qui vit au Tessin, gagne très bien sa vie grâce à OnlyFans. Image: watson

Cette Tessinoise star d’OnlyFans aurait détourné 1,5 million d'euros

Mady Gio est une star d'OnlyFans accusée d'évasion fiscale. Résidant au Tessin, elle a déclaré quelques dizaines de milliers d'euros en Italie, alors qu'elle aurait gagné des millions.

Connaissez-vous Madalina Ioana Filip - alias «Mady Gio»? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes probablement un coquin. Cette jeune femme de 29 ans, de nationalité italienne et domiciliée au Tessin, est à la tête d'une communauté de près d'un million et demi de fidèles. Un nombre conséquent de followers sur lesquels elle peut compter pour la suivre sur OnlyFans, pour du contenu exclusif.

Selon nos confrères du Corriere del Ticino, Mady Gio a expliqué à l'antenne d'une radio italienne comment elle était passée de 800 euros par mois en tant que serveuse, à près de 100 000 euros en tant que travailleuse du sexe, payant environ 60% d'impôts sur sa fortune. En quelques années seulement, elle a gagné environ 2,5 millions de francs, uniquement avec OnlyFans.

«Avec une photo de moi seins nus, je gagne 40 ou 50 euros, les meilleurs clients dépensent même 7 000 euros par mois. Au cours du meilleur mois que j'ai eu depuis que je suis sur OnlyFans, c'est-à-dire depuis presque deux ans, j'ai gagné 170 000 euros.» Mady Gio, dans l'émission de radio La Zanzara.

Sauf que lorsque l'on s'affiche sur Internet dans des hôtels de luxe et des voitures hors de prix, et qu'on déclare au fisc un revenu de 50 000 euros entre 2021 et 2022, on attire forcément l'attention des autorités. Ce qu'a fait le Bureau des Finances de Varèse, la ville d'Italie d'où vient Mady Gio, qui la soupçonne de ne pas avoir déclaré près de 1.5 million d'euros.

Entre deux, la jeune femme a déménagé en Suisse pour bénéficier d'un régime fiscal différent, tout en exerçant en Italie.

Face aux accusations du Bureau des Finances de Varèse, l'influenceuse s'est vivement défendue sur Instagram. Elle y a notamment écrit:

«Je lis des articles de journaux qui rapportent une accusation d'évasion fiscale à mon encontre. (...) Mon droit à la confidentialité a été violé et surtout le sacro-saint principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Ce ne sont que des accusations pour lesquelles j'ai déjà donné mandat à mes avocats de me défendre dans toutes les instances appropriées.



J'ai toujours payé mes impôts, tant en Italie qu'en Suisse, ma résidence effective depuis 2022. Je lis des reconstructions fantaisistes à mon sujet, j'espère que lorsque toute l'affaire se terminera en rien, les journaux me réserveront le même espace». Mady Gio sur Instagram.

La question fiscale est un point sensible dans le monde des influenceurs, où les gains peuvent être spectaculaires et soudains, et dont le secteur est encore mal réglementé.