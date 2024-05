Ce concert de Taylor Swift a viré au calvaire

Le premier concert de Taylor Swift au Brésil a été un véritable enfer à vivre tant pour les fans que pour la chanteuse ce vendredi. En cause, la canicule qui a traversé la ville de Rio de Janeiro et qui a coûté la vie à une fan.

Plus de «Société»

Si le Brésil a célébré la venue de Taylor Swift à Rio de Janeiro, son premier concert s'est toutefois déroulé dans l'ombre d'un drame.

Au Brésil, le Christ rédempteur a été habillé en l'honneur de la star. Image: twitter/x

Taylor Swift s'est dite «dévastée» après la mort d'une fan de 23 ans survenue avant son premier concert à Rio, dont les organisateurs sont vivement critiqués pour avoir interdit les bouteilles d'eau à l'intérieur du stade malgré une chaleur extrême.

En effet, près de 60 degrés ont été ressentis à Rio de Janeiro le soir du concert. Le drame s'est produit vendredi 17 novembre alors que la chanteuse s'apprêtait à commencer le premier de ses six concerts au Brésil.

«Je ressens profondément cette perte et mon cœur brisé va à sa famille et à ses amis. C'est la dernière chose que j'aurais pu imaginer» Taylor Swift sur Instagram

Selon les autorités sanitaires de la ville, Ana Benevides, 23 ans, est morte vendredi soir après un arrêt cardio-respiratoire dans le stade Nilton Santos, dû à une déshydratation sévère. Si pour l'heure «les causes de la mort ne peuvent pas être déterminées», une enquête a toutefois été ouverte.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de la chaleur qui a étouffé les 60 000 fans présents au stade. On peut notamment voir la chanteuse venir en aide aux fans assoiffés dans la fosse en leur jetant des bouteilles d'eau et tout de même assurer les trois heures et demie de spectacle, malgré de grandes difficultés pour respirer, comme le montrent les vidéos ci-dessous.

Les organisateurs mis en cause

Les fans, en colère, accusent les organisateurs de ne pas avoir été à la hauteur de l'événement ni même des conditions difficiles de la soirée. En effet, l'eau était interdite à l'intérieur du stade et vendue à des prix inaccessibles pour la majorité. Certains témoignent également du grand nombre de malaises survenus dans la soirée. «Toutes les 15 minutes, quelqu'un avait besoin d'aide», raconte notamment une fan sur TikTok.

Une annulation de dernière minute

Pour assurer le deuxième concert prévu le lendemain, les organisateurs ont mis les bouchés doubles: des ventilateurs géants ont été placés à plusieurs endroits de la fosse et plusieurs milliers de bouteilles d'eau ont été mises à disposition des spectateurs. Dans la file d'attente, les pompiers, appelés en renfort, lançaient de l'eau sur la foule. L'entrée dans l'enceinte du stade a également été ouverte plus tôt afin d'apporter du confort aux fans.

C'est seulement une fois la foule installée que l'annonce de l'annulation du concert a été faite par le speaker du stade, provoquant sans surprise la colère des fans. Au même moment, Taylor Swift publiait sur Instagram:

«Je vous écris depuis ma loge dans le stade. La décision a été prise de reporter le spectacle de ce soir en raison des températures extrêmes à Rio. La sécurité et le bien-être de mes fans, de mes collègues artistes et de l'équipe doivent passer et passeront toujours en premier.» Taylor Swift sur Instagram

Une annulation qui a été décrétée à raison puisque dimanche soir, une pluie torrentielle s'est abattue sur Rio de Janeiro pour le plus grand bonheur des fans et de Taylor Swift, qui a pu assurer son deuxième concert au Brésil.